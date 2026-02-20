Οδοιπορικό των Betarades στο Ρέθυμνο για να συναντήσουν τον Μπρεντ Πέτγουει που διοχετεύει πλέον την ενέργειά του στην οικογένεια, τη δουλειά και μετά το μπάσκετ.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Απ’ όταν κλείδωσε για μία ακόμα χρονιά η επιλογή του Ηρακλείου της Κρήτης ως ο τόπος διεξαγωγής του Allwyn – πλεόν – Κυπέλλου Ελλάδας στην καλαθόσφαιρα, μία ιδέα «καρφώθηκε» στο μυαλό. Επίσκεψη στο γειτονικό Ρέθυμνο για τον άλλοτε ΑΓΟΡ και συνάντυση με τον Μπρεντ Πέτγουέι για τα παλιά και όχι μόνο.

Ψάχνοντας και μετά από επικοινωνία με τους καθόλα φιλόξενους και εξυπηρετικούς ανθρώπους της ομάδας, στο κάδρο μπήκε και μία άλλη πτυχή της καθημερινότητας του «Air Georgia», που κάποτε κατεδάφιζε τις μπασκέτες της Euroleague. Μία πρωινή δουλειά και στη συνέχεια το μπάσκετ που μπήκε στη ζωή του ξανά με τον σύλλογο που έκανε… κρότο, πριν την εκτόξευση στον Ολυμπιακό. Λες και του έφυγε ποτέ βέβαια το «μικρόβιο».

Με λίγο ψάξιμο λοιπόν και την συμβολή των αρμόδιων, φτάσαμε στο μέρος όπου περνά ο Μπρεντ Πετγουέι κάποιες ώρες από τον καθημερινό του βίο. Ένα μικρό εργοστάσιο κρεάτων με τα υπόλοιπα υποκατάστατα αυτού που μοιράζοντα και διανέμονται από εκεί. Το ερώτημα «εύλογο» και η απάντηση από το στόμα του ίδιου ακόμα πιο κατατοπιστική και εκτενής στην συνέντευξη που θα ακολουθήσει.

Μία πρώτη «γεύση» όμως λέει πως… «δεν ήθελα να κάθομαι στο σπίτι όλη μέρα και να βλέπω Netflix», παραδέχθηκε χαμογελαστός. Ως συνήθως, όπως τον θυμάται ο χώρος του μπάσκετ. Ο Μπρεντ Πέτγουει δεν ήταν βέβαια μονάχα αυτό και κάπου βέβαια έπρεπε να διοχετεύσει όλη αυτήν την ενέργεια που κάποτε έβγαζε στο παρκέ μέσω των καρφωμάτων και της άμυνάς του.

Ο Μπρεντ Πέτγουει σιχαίνεται την πλήξη και την βαρεμάρα. Η Κρήτη εξελίχθηκε σε δεύτερο σπίτι του, εδώ έκανε οικογένεια. Εδώ (ξανα)βρήκε την μπασκετική του οικογένεια. Μέσα σε 4 τοίχους λοιπόν τον… έζωναν τα φίδια. Όταν λοιπόν ένιωσε ότι ήθελε κάτι που να προσφέρει όπως έκανε κάποτε μοιράζοντας απλόχερα θέαμα, είπε «ναι, γιατί όχι», σε έναν φίλο του που τρέχει τη φάρμα λίγο έξω από το Ρέθυμνο και έγινε μέρος αυτής.

Ούτε τα καράβια του έξω έπεσαν, ούτε «έφαγε» όσα χρήματα έβγαλε. Αν και αυτό να είχε κάνει, δικαίωμά του θα ήταν. Δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, όπως και κανένας άλλωστε αν δεν επηρεάζει άμεσα τα δικαιώματα του διπλανού του.

Με χαρά υποδέχθηκε τους Betarades για λίγο λεπτά εν ώρα βάρδιας στην δουλειά του, πριν στηθεί απέναντι στον κάμερα αυτών για μία χορταστική μπασκετοκουβέντα που τα είχε ΟΛΑ. Και θα ακολουθήσει σύντομα.

Ο Μπρεντ Πετγουέι είναι ένας Κύριος που δεν δημιούργησε πρόβλημα ποτέ. Κατανοητικός και ταπεινός. Εξωστρεφής ενίοτε αλλά και ευαίσθητος. Ένας υπέροχος άνθρωπος που απλά διψάει για την ζωή.