Το StreetBall που σε στέλνει στο Final 4 της EuroLeague στην Αθήνα, παρέα με τον κολλητό σου!

Το μπάσκετ είναι στο DNA του Milko!

Για χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του αθλητισμού και της νεολαίας, εμπνέοντας

γενιές να βγουν στα γήπεδα και να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού. Με ambassadors τον Nikola Milutinov του Ολυμπιακού και τον Juancho Hernangomez του Παναθηναϊκού, το Milko συνεχίζει να στηρίζει το άθλημα και επιστρέφει δυναμικά με το πιο συναρπαστικό τουρνουά StreetBall 2 εναντίον 2, το ‘Milko 2on2 Bring Your Bro’, που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα για να αναδείξει τους κορυφαίους streetballers κάθε ηλικίας.

Grand Opening από την… Ευρωπαία Καρδίτσα!

Η φετινή διαδρομή ξεκινά στις 4 και 5 Οκτωβρίου από την Καρδίτσα, την πόλη που

αγαπάει το μπάσκετ. Με τη στήριξη του Α.Σ. Καρδίτσας, που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Ευρώπη, αλλά και του Δήμου Καρδίτσας, το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στα ανοιχτά γήπεδα του Γυμναστηρίου «Γιάννης Μπουρούσης», χαρίζοντας δύο μέρες γεμάτες μπάσκετ, ένταση και συνάμα διασκέδαση.

Ώρες διεξαγωγής:

Σάββατο & Κυριακή (4-5/10): 10:00-14:00 & 18:00-21:00

Ηλικιακά Group:

9-12 ετών

13-16 ετών

17+

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν δώρα και εκπλήξεις, ενώ οι δύο καλύτερες ομάδες

του GROUP 17+ θα κερδίσουν το εισιτήριο για την τελική φάση στην Αθήνα (10

Μαΐου 2026). Εκεί θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο!

Ένα μοναδικό πακέτο φιλοξενίας για το EuroLeague Final 4, την κορυφαία εμπειρία

για κάθε μπασκετόφιλο, που μετά από 19 χρόνιας επιστρέφει στην Αθήνα!

Και φυσικά, η εμπειρία δεν περιορίζεται στους αγώνες…

Το Milko θα στήσει σε κάθε πόλη μια Fan Zone, προσφέροντας δράσεις, δώρα και

πολλές εκπλήξεις για όλους τους επισκέπτες!

Επόμενοι σταθμοί του ‘Milko 2on2 Bring Your Bro’:

 Πάτρα: 1 & 2 Νοεμβρίου

 Κρήτη: 22 & 23 Νοεμβρίου

 Αλεξανδρούπολη: 28 & 29 Μαρτίου

 Θεσσαλονίκη: 25 & 26 Απριλίου

 Αθήνα – Μεγάλος Τελικός: 8, 9 & 10 Μαΐου

Μην χάσεις την ευκαιρία! Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο ‘Milko 2on2 Bring

Your Bro’ στο παρακάτω λινκ

https://upgr8.gr/bring-your-bro-2025