Σε σοβαρές καταγγελίες έχει προβεί τις τελευταίες ώρες ομάδα της Β΄ Εθνικής που εξαπολύει «βέλη» κατά της ΕΟΚ και της περιφέρειας Βοιωτίας, αρνούμενη του δικαιώματός της να διεκδικήσει στο γήπεδο την άνοδο στην Elite League.

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στο ελληνικό μπάσκετ μετά από τις ανακοινώσεις ομάδας της τέως Β΄ Εθνικής, νυν National League 2, αναφορικά με το ζήτημα περί μη καταλληλότητας του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα ο Εθνικός Λειβαδιάς του παλαίμαχου Αλέξη Κυρίτση που εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά και να τα… στάζει ακόμα παρά τα χρόνια αποδεικνύοντας πως κάποιες φορές η ποιότητα χρόνια δεν κοιτά, ξεκάθαρισε πως αποσύρεται από τα playoffs της National League 1 επιλέγοντας την… «αξιοπρέπειά» του.

Το σωματείο κάλεσε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την άμεση επέμβασή της ώστε να «αποκατασταθεί η νομιμότητα» καθώς όπως ισχυρίζεται, κατέθεσε όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έγκριση του Δημοτικού Γυμναστηρίου Διστόμου ως έδρα, την ίδια ώρα που η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, δεν έχει εγκρίνει την επιστροφή στο εν λόγω γήπεδο.

Ο Εθνικός Λειβαδιάς κατήγγειλε «μεθοδευμένο αποκλεισμό» από τη φυσική του έδρα με οικονομικό και όχι μόνο κόστος, στηριζόμενος στην έγκριση που έχει δοθεί στο εν λόγω γήπεδο για αγώνες με αμαξίδιο αλλά όχι για τα ματς του Εθνικού Λειβαδιάς στην Β΄ Εθνική.

Από πλευράς της, ανακοίνωση εξέδωσε και η Διέυθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Βοιωτίας, η οποία ξεκαθάρισε την «πρόοδο στην τακτοποίηση του νομικού καθεστώτος της εγκατάστασης» από πλευράς Εθνικού Λειβαδιάς. «Ωστόσο, από τα υποβληθέντα απουσιάζει το μοναδικό εναπομείναν νομικό προαπαιτούμενο έγγραφο της ΕΟΚ με το οποίο εγκρίνεται η καταλληλότητα του χώρου και αίρεται ρητά η απόραση του ΔΣ της».

Αναλυτικότερα η τελευταία ανακοίνωση της ομάδας μπάσκετ του Εθνικού Λειβαδιάς που εμπεριέχει σοβαρές καταγγελίες…