Το Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament, το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός του καλοκαιριού, επιστρέφει δυναμικά στη Γλυφάδα, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα!

Αθήνα, 27 Μαΐου 2026

Μετά την απόλυτα επιτυχημένη περσινή (2026) διοργάνωση στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, η “καρδιά” του 2vs2 μπάσκετ θα χτυπήσει φέτος ξανά στη Γλυφάδα και στο Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ “Μάκης Λιούγκας”, το διήμερο 18 & 19 Ιουνίου.

Το φετινό Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament αναμένεται πιο λαμπερό από ποτέ, με επίσημους Ambassadors τα αδέλφια Αντετοκούνμπο! Δίπλα τους θα βρεθούν μεγάλοι stars του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, προσφέροντας μοναδικό θέαμα κι εκτοξεύοντας τον ενθουσιασμό και παράλληλα το ενδιαφέρον στα ύψη.

Οι επαγγελματίες αθλητές θα διαγωνιστούν (και φέτος) τους σε σκληρές μονομαχίες 2 εναντίον 2, γεμάτες πάθος κι ένταση, διεκδικώντας χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 30.000 Ευρώ!

Καλάθια ελπίδας με τη δράση “Cancer Beater”!

Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament και φέτος στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Μέσα από τη φιλανθρωπική δράση “Cancer Beater”, οι ambassadors και οι stars του Ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αφήσουν για λίγο τις τακτικές και θα αναμετρηθούν σε έναν συναρπαστικό διαγωνισμό τριπόντων.

Σκοπός αυτής της ξεχωριστής ενέργειας είναι η συγκέντρωση ενός σημαντικού χρηματικού ποσού, το οποίο θα προσφερθεί εξ ολοκλήρου στο Σύλλογο “Φλόγα”, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη ενάντια στον καρκίνο!

Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς αφορά τους λάτρεις του μπάσκετ που δεν αγωνίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο. Για μία ολόκληρη ημέρα, το παρκέ θα ανήκει στους ερασιτέχνες παίκτες (ηλικίας 21 ετών και άνω). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την απόλυτη μπασκετική εμπειρία και να αναμετρηθούν για χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 5.000 Ευρώ, καθώς και για πολλά πλούσια δώρα…

Η είσοδος για το κοινό και για τις δύο μέρες (18 & 19 Ιουνίου) θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Επίσης, οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο της Γλυφάδας θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την ειδικά διαμορφωμένη Fan Zone της Stoiximan, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα και να ζήσουν αξέχαστες στιγμές γεμάτες μπάσκετ, μουσική και εκπλήξεις.

Αρχίστε λοιπόν να μετράτε αντίστροφα για το απόλυτο μπασκετικό διήμερο του φετινού καλοκαιριού!