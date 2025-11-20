To τουρνουά «Milko 2on2 Bring Your Bro» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα για να φέρει κοντά όλους όσους αγαπούν το μπάσκετ, να χαρίσει στιγμές χαράς & διασκέδασης και φυσικά πλούσια δώρα με αποκορύφωμα ένα μοναδικό πακέτο φιλοξενίας για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα!

Το StreetBall που σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, παρέα με τον κολλητό σου συνεχίζεται δυναμικά με επόμενο σταθμό τα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ της ακαδημίας του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, 22 & 23 Νοεμβρίου!

Το μπάσκετ είναι στο DNA του Milko. Για χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του αθλητισμού και της νεολαίας, εμπνέοντας γενιές να βγουν στα γήπεδα και να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Το Milko, συνεχίζοντας να στηρίζει το άθλημα με το πιο συναρπαστικό τουρνουά StreetBall 2 εναντίον 2, το “Milko 2on2 Bring Your Bro” ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα για να αναδείξει τους κορυφαίους streetballers κάθε ηλικίας.

Επόμενη στάση το Ηράκλειο και τα ανοικτά γήπεδα της ακαδημίας του ΟΦΗ

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Καρδίτσα (4/10 & 5/10) αλλά και την εξίσου ανάλογη απήχηση που είχε το “Milko 2on2 Bring Your Bro” και στην Πάτρα, όπου εκατοντάδες συμμετέχοντας όλων των ηλικιών έλαβαν μέρος ζώντας ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μπάσκετ, πάθος και πλούσια δώρα, το τουρνουά συνεχίζει το ταξίδι του στην Ελλάδα με επόμενο σταθμό το Ηράκλειο της Κρήτης!

Το μεγαλύτερο StreetBall τουρνουά 2 εναντίον 2, που φέρει την υπογραφή του Milko, ταξιδεύει, λοιπόν, στην Κρητική πρωτεύουσα και θα βρεθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο 22 & 23 Νοεμβρίου στα ανοικτά γήπεδα της Ακαδημίας του ΟΦΗ, προσκαλώντας όλους τους λάτρεις του μπάσκετ να πάρουν τον κολλητό τους, να σχηματίσουν την ομάδα τους και να ζήσουν τη δράση από κοντά.

Σε κάθε πόλη της Ελλάδας, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το ξεχωριστό “Milko Fan Zone “, γεμάτο διαδραστικές δραστηριότητες, παιχνίδια και δώρα, μετατρέποντας κάθε στάση του τουρνουά σε μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.

Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν, θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό της Αθήνας, όπου οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το Final 4 της EuroLeague, που θα διεξαχθεί το Μάιο του 2026 στην Αθήνα, αποτελώντας την κορύφωση της ευρωπαϊκής μπασκετικής χρονιάς.

Το Milko, που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό του μπάσκετ και των νέων, με ambassadors τον Nikola Milutinov του Ολυμπιακούκαι τον Juancho Hernangomez Παναθηναϊκού συνεχίζει να εμπνέει μικρούς και μεγάλους να βγουν στο γήπεδο, να παίξουν, να διασκεδάσουν και – γιατί όχι – να κυνηγήσουν τη διάκριση!

Ώρες διεξαγωγής:

Σάββατο & Κυριακή (22-23/11): 10:00-17:00

Ηλικιακά Group:

9-12 ετών

13-16 ετών

17+

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν δώρα και εκπλήξεις, ενώ οι δύο καλύτερες ομάδες του GROUP 17+ θα κερδίσουν το εισιτήριο για την τελική φάση στην Αθήνα (10 Μαΐου 2026).

Εκεί θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο!

Και φυσικά, η εμπειρία δεν περιορίζεται στους αγώνες…

Το Milko σε κάθε πόλη στήνει μια ξεχωριστή “Fan Zone”, προσφέροντας δράσεις, δώρα και πολλές εκπλήξεις για όλους τους επισκέπτες!

Επόμενοι σταθμοί του “Milko 2on2 Bring Your Bro”:

Αλεξανδρούπολη: 28 & 29 Μαρτίου

Θεσσαλονίκη: 25 & 26 Απριλίου

Αθήνα – Μεγάλος Τελικός: 8, 9 & 10 Μαΐου

🏀 Μην χάσεις την ευκαιρία! Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο “Milko 2on2 Bring Your Bro” στο παρακάτω Link 👇👇👇

https://upgr8.gr/bring-your-bro-2025