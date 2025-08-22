Σε μία μεγάλη κίνηση προέβη η Σάσαρι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή, δίνει ακόμα μία «μάχη» για την υγεία του.

Η Σάσαρι ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Ακίλε Πολονάρα, σε μία κίνηση που είναι βαθιά συναισθηματική και συμβολική, καθώς επιβεβαιώνει τη δυνατή σχέση του παίκτη με τον σύλλογο.

Παρά τις προβλήματα με την υγεία του, ο Πολονάρα επιστρέφει στον χώρο που τον στήριξε στις δύσκολες στιγμές και όπου άφησε σημαντικό αποτύπωμα κατά την προηγούμενη θητεία του.

Οι πρώτες του σεζόν με τη Σάσαει ήταν αξιομνημόνευτες, καθώς συνέβαλε στην κατάκτηση του FIBA Europe Cup και έφτασε κοντά στον τίτλο του πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πολονάρα δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία, ενώ στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει και νικήσει τον καρκίνο των όρχεων.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Πολονάρα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και τιμημένος που επιστρέφω “σπίτι”! Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή Μπούλερι για την ευκαιρία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί μια σπουδαία σεζόν και να πετύχουμε μεγάλες στιγμές».