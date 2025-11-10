«Σαν να μην πέρασε μια μέρα…» που λέει και το τραγούδι. Από το «ναι» όχι του χωρισμού αλλά της απόσυρσης που τελικά το πήρε πίσω. Κουίζ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Ποιος είναι;

Μία από τις πρώτες μεταγραφές στην μετά αναγέννησης του Παναθηναϊκού εποχή (καλοκαίρι 2023 και έπειτα), όταν ήρθε ο Εργκίν Αταμάν και ανέλαβε τις τύχες του, ήταν ένας Αμερικανός «χεράς». Ο οποίος έσυρε στην Ελλάδα τη φήμη του «φονικού» σουτέρ. Λίγο έλειψε μερικές εβδομάδες πριν γίνει – για ένα εξάμηνο τελικώς και ούτε – κάτοικος ΟΑΚΑ, να αποκλείσε κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Κάιλ Γκάι παρόλα αυτά δυσκολεύτηκε να ταιριάξει στις υψηλές απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας του «τριφυλλιού», αποτελώντας… παρελθόν μεσούσης της σεζόν. Με την επιστροφή στν Ισπανία βρήκε πάλι τον ρόλο και το χαμόγελό του στην Τενερίφη. Κακή κουβέντα δεν είπε για τον Παναθηναϊκό, κάθε άλλο. Ξαφνικά όμως αποφάσισε να αποσυρθεί από το μπάσκετ.

Στα 26 του χρόνια αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, επιστρέφοντας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια – του οποίου υπήρξε θρύλος – ως ειδικός βοηθός ανάπτυξης αθλητών. Το νέο αυτό όμως κεφάλαιο δεν κράτησε για πολύ.

Η ζωή μέσα στις τέσσερις γραμμές του έλλειψε και έτσι υπέγραψε Exhibit-10 συμβόλαιο με τους Σανς. Σε μια πόλη (Φοίνιξ) που ο ίδιος γεννήθηκε και έπαιξε μπάσκετ στο λύκειο. Ο ‘Mr Basketball’ της Ιντιάνα το 2016. Το έργο ήταν εκ πρωιμίου δύσκολο, όμως δεν τα παράτησε παρότι αποδεσμεύτηκε από τους Πέισερς.

Βρήκε χώρο στη θυγατρική ομάδα της γειτονιάς του στην G-League και… λάμπει. Ο Κάιλ Γκάι έχει πρωταγωνιστήσει και στις δύο ήττες της ομάδας του στην επιστροφή του στη δράση, μετρώντας 26 πόντους κατά μέσο όρο, 5 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ σε 40′ αγώνα. Καυτός, έτοιμος για την εκ νέου ευκαιρία του αφού η απόφαση για σύνταξη, την οποία ο ίδιος πήρε, δεν του ταίριαξε. Όχι τόσο νωρίς τουλάχιστον.