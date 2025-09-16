Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην Αυστραλία κι αυτή περιλάμβανε έξτρα αύρα από το ΝΒΑ.

Στην μακρινή Αυστραλία όπου έγινε αποδεκτός με αγάπη και χαρά από τους Έλληνες ομογενείς, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ενόψει του Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Οι υποχρεώσεις με τις Εθνικές ομάδες στο Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες καθώς και μερικά προβλήματα που προέκυψαν (Τι Τζέι Σορτς, Χολμς), ανάγκασε τους «πράσινους» σε απουσίες σε αυτό το προγραμματισμένο μακρύ ταξίδι.

Στην προπόνηση βέβαια που έλαβε χώρα πριν από λίγες ώρες, εθεάθη και συμμετείχε ένας από τους αρκετά γνώριμους παίκτες στο ΝΒΑ. Ο λόγος για τον Αυστραλό σταρ των Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ.

Ο γκαρντ των «ταύρων» πήρε κανονικά μέρος δίπλα από τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου!

Πιο συγκεκριμένα, στο προπονητικό κέντρο όπου προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός, γυμνάζεται και ο Γκίντεϊ οπότε με έναν… σμπάρο, δυο τριγώνια. Μέχρι να μεταβούν όλοι οι παίκτες στη Μελβούρνη, ο Γκίντεϊ θα βοηθάει στις προπονήσεις του «τριφυλλιού» και εκείνος θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό δίπλα σε παίκτες που έχουν περάσει κι εκείνοι από τον «θαυμαστό κόσμο».

Την προπόνηση παρακολούθησαν από την εξέδρα και μερικά παιδιά από σχολεία της Μελβούρνης, τα οποία αποθέωσαν, τους «πράσινους» και τον συμπατριώτη τους, ενθουσιασμένοι με το θέαμα που αντίκρυζαν.

Μέχρι να καταφθάσει στην Αυστραλία και το δεύτερο γκρουπ με τους διεθνείς παίκτες και τον Εργκίν Άταμαν, ο Γκίντεϊ θα συνεχίσει να βοηθάει στις προπονήσεις της ομάδας μαζί με τον Ελληνοαυστραλό Έρικ Καρφίτσα, αλλά και τους Αυστραλούς παίκτες Τζάκσον Μακόι, Μοτζέιβ Κινγκ, Ντίλον Στιθ και Ζακ Τρίπλετ.