Ένα άσχημο συμβάν έλαβε χώρα πριν από μερικές ώρες στην πρώτη κατηγορία του ουγγρικού πρωταθλήματος με πρώην «Έλληνα» να πρωταγωνιστεί. Ο (πρωτ)αθλητισμός έχει χάσει τη ρομαντική του φύση εδώ και πολλά χρόνια, με την κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεφεύγει από το αποδεκτό πλαίσιο.

Το Σάββατο (1/11) η ZTE Ζαλακεράμια, η οποία βρίσκεται εν αναμονή έρευσης νέου προπονητή μετά την απόλυση του προηγούμενου, γνώρισε μία ακόμα εντός έδρας ήττα (83-90) από την Καποσβάρι και έπεσε στο 1-5 της κατάταξης στην μεγάλη κατηγορία της ουγγρικής λίγκας.

Για την ακρίβεια «βυθίστηκε» στην τελευταία θέση και τον πάτο της βαθμολογίας, γεγονός που έφερε αντιδράσεις από τους οπαδούς της μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Το γιουχάρισμα έφερε κάποια… γαλλικά και σε αυτά, ένας παίκτης της γηπεδούχου ομάδας ξέφυγε. Ο Τζέρικολ Χέλεμς παρεκτράπη σε τέτοιο βαθμό που γρονθοκόπησε στο πρόσωπο υποστηρικτή των γηπεδούχων, πριν τον μαζέψουν οι συμπαίκτες του και τον πάρουν στα αποδυτήρια. Σε έξαλλη κατάσταση, αναρρωτιόταν «γιατί, γιατί», διαβάζοντας τα χείλη του.

Μετά την έκταση που πήρε το περιστατικό, η ZTE έβγαλε ανακοίνωση που έκανε λόγο για μη αποδεκτή συμπεριφορά από πλευράς του παίκτη αλλά και απόφαση για άμεσο τερματισμό του συμβολαίου του.

Ο 26χρονος Αμερικανός, απόφοιτος του NC State, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τα μέρη μας, ως επιλογή του Μάκη Γιατρά στον Προμηθέα Πάτρας το 2022. Αμέσως μετά όμως την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς, ζήτησε να αποχωρήσει με το πέρασμά του από την Αχαϊα, να αποδεικνύεται υπερβολικά σύντομο.

Μεριλούς μήνες αργότερα επέστρεψε στα μέρη μας για λογαριασμό του Λαυρίου. Παρά την καλή εικόνα που έδειξε στα πρώτα παιχνίδια, η ομάδα της Λαυρεωτικής όμως αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον Σκάιλερ Φλάτεν πριν καλά καλά ολοκληρωθεί ο Νοέμβριος του 2023.