Ποιος (πρώην) Ευρωλιγκάτος έκανε… πάταγο πριν από λίγες ώρες στο NBA, πραγματοποιώντας το ‘ματς της ζωής του;’

Μια βραδιά δικαίωσης σε μια «τρελή» σεζόν που θα θυμάται για πάντα. Εκείνος και οι λάτρεις του. Ο Κάμερον Πέιν μέχρι και πριν έναν μήνα έκανε ακόμα πιο λαμπερή την Ευρωλίγκα σε δύσκολες όμως συνθήκες και καταστάσεις, ως μέλος ενός συνόλου που αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φαν της ομάδας και λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποίησε μία εμφάνιση στον «θαυμαστό» κόσμο του ΝΒΑ για… αφίσα στο δωμάτιό του.

Μετά από μία γεμάτη δεκαετία στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με κοντά στα 500 ματς συνολικά, το πολυσυζητημένο κολλεγιόπαιδο από το Μέμφις που έγινε draft στο Νο14 από τους Θάντερ το 2015, πέρασε τον Ατλαντικό για χάρη της Παρτιζάν.

Της πολύπαθης φέτος Παρτιζάν που αλλού για αλλού ξεκίνησε κι αλλού ταξιδεύει. Μία μεταγραφή που έκανε κρότο και θα έκανε ακόμα μεγαλύτερο αν και εφόσον οι καταστάσεις στο Βελιγράδι ήταν πιο νορμάλ. Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς όμως να αποχωρεί από τον προπονητικό θώκο, ξεκίνησε ένα… γαϊτανάκι τρικυμίας.

Έπειτα από δέκα λοιπόν παιχνίδια στην Ευρωλίγκα με μέσο όρο 12,3 πόντους και 3,9 ασίστ, ο Κάμερον Πέιν που άρχισε να βρίσκει ρυθμό και να… απειλεί τις αντίπαλες άμυνες, πήρε τα ταλέντα του και επέστρεψε στο NBA και τους Φιλαντέλφια 76ers, στους οποίους έπαιξε 31 ματς τη σεζόν 2023-24.

Και λίγες ημέρες μετά έκανε το ματς της ζωής του, κόντρα μάλιστα στην ομάδα της γενέτειράς του. Ο Κάμερον Πέιν είδε τους Γκρίζλις και τους… διέλυσε με 32 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 10 ασίστ, 6/6 βολές και 9/10 σουτ εντός παιδιάς εκ των οποίων τα οκτώ ήταν τρίποντα. Δίχως να λαθέψει.

Ο Κάμερον Πέιν που επέστρεψε φουριόζος στην λίγκα που ανήκει βρίσκοντας χρόνο στο ροτέισον της παρέας το Εμπίντ, έσπασε μάλιστα το ρεκόρ του οργανισμού σε εύστοχα τρίποντα χωρίς αστοχία, σε μια βραδιά που θα θυμάται για πάντα.

Ο Αμερικανός αποχαιρέτησε την Ευρωλίγκα με πέντε σερί διψήφια ματς, με την πληθωρική του εμφάνιση επί του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, να αποτελεί και το… αντίο του στον θεσμό.