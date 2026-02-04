Τι ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «Athletic», σχετικά με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για πρώτη φορά στην καριέρα του, φαίνεται πως εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση να ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι από τους Μπακς.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι φήμες όλο και «φουντώνουν», αναφορικά με την ομάδα που μπορεί να αποκτήσει τον «Greek Freak».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Athletic», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε πως θα ήθελε να παραμείνει στους Μπακς, ωστόσο έθεσε έναν ξεκάθαρο στόχο, προκειμένου να συμβεί αυτό.

«Θέλω να μείνω εδώ, αλλά θέλω να μείνω εδώ για να κερδίζω, όχι για να παλεύω με τη ζωή μου για να φτάσω στα play offs», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σούπερ σταρ των «ελαφιών».