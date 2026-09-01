Την ιδέα του NBA προσπάθησε να επαναφέρει ομάδα από την άλλη πλευρά του ωκεανού στο μυαλό του Σάσα Βεζένκοφ, όπως αποκάλυψε στους Betarades ο Μιχάλης Στεφάνου.

Μπορεί η εμπειρία στην άλλη πλευρά του ωκεανού να εγκαταλείφθηκε για τον ίδιο, ζώντας το όνειρο με τους Σακραμέντο Κινγκς πριν επιστρέψει στο Λιμάνι του, παρόλα αυτά ο Σάσα Βεζένκοφ φαίνεται πως έχει πέραση ακόμα στον θαυμαστό κόσμο του NBA. Και φανς στη Μινεσότα.

Όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Στεφάνου στους Floor Generals το βράδυ της Δευτέρας (31/8) μετά τη νίκη-θρίλερ της Εθνικής επί της Ισπανίας, ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού και ηγέτης του δέχθηκε κρούση το καλοκαίρι που μας πέρασε από την άλλη πλευρά του ωκεανού.

Για την ακρίβεια, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήταν εκείνοι που τον προσέγγισαν μέσω του GM τους, θέλοντας όχι μόνο να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του Βούλγαρου άσου αλλά και να του εκφράσουν την επιθυμία τους για συνεργασία.

Η ομάδα της Μινεσότα μάλιστα – που υπέγραψαν και τον Τρέι Λάιλς – έδειξαν στον Σάσα Βεζένκοφ πως τον υπολόγιζαν, εξηγώντας του μέχρι και τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζουν ο οποίος δεν ήταν μονάχα συμπληρωματικός.

Ωστόσο και παρότι η προοπτική του NBA που ανοίχτηκε ξανά μπροστά του, ο Σάσα Βεζένκοφ ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και δεν το συζήτησε περισσότερο καθώς αισθάνεται εξαιρετικά στον Πειραιά.

«Οι Τίμπεργουλβς επικοινώνησαν με την πλευρά του Βεζένκοφ αρκετά σοβαρά. Να πούμε ότι στο συμβόλαιό του, δεν υπάρχει κάποιο NBA out και εκείνος έκλεισε ευγενικά την πόρτα, απαντώντας ‘ευχαριστώ πολύ αλλά μία Ευρωλίγκα δεν είναι αρκετή’.

Δεν τέθηκε καν θέμα στον Ολυμπιακό, κατανοώντας φυσικά ότι θα ήταν κάτι παραπάνω από αρνητικός στο ενδεχόμενο αυτό. Οι Τίμπεργουλβς έχουν υπογράψει τον Λάιλς. Οπότε ‘ψώνισαν’ 4άρι από τον τελικό της Ευρωλίγκας.

Ήταν μία αναπάντεχη εξέλιξη, όμως ο Σάσα Βεζένκοφ κυρίως επειδή νιώθει πολύ καλά ψυχικά στον Ολυμπιακό και ευτυχισμένος, δεν θα διακινδύνευε οτιδήποτε άλλο. Ειδικά για το NBA», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Στεφάνου.

Στον Ολυμπιακό είναι το σπίτι του και η κατάκτηση της Euroleague απ’ ότι φαίνεται, άνοιξε περισσότερο την όρεξη στον MVP της που θέλει να πετύχει ακόμα περισσότερα στην Ευρώπη με τους Πειραιώτες.

Άλλωστε στο Λιμάνι βλέπει τις προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν και για τη σεζόν 2026-27 πολύ υψηλά τον πήχη του μπάτζετ ώστε να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους.

Ο Βεζένκοφ, το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του οποίου εκπνέει το 2029 με τον Ολυμπιακό, έζησε το American dream τη σεζόν 2023-24, λέγοντας «ναι» στην πρόκληση των Κιγνκς. Και θα μείνει σε αυτές τις αναμνήσεις.