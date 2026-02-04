Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρότι βρίσκεται στα… πιτς και δεν έχει δείξει ξεκάθαρα ούτε με λόγια ούτε με κάποια κίνηση την πρόθεσή του, παραμένει το πιο hot take στην καλαθόσφαιρα των ΗΠΑ.

Οι «κουφές» και όχι μόνο ανταλλαγές, τα σενάρια, οι συζητήσεις, οι φήμες και οι «βόμβες» λίγο πριν την trade deadline (5 Φεβρουαρίου) η οποία καθορίζει τις κινήσεις των ομάδων όχι μόνο στην άλλη πλευρά του ωκεανού αλλά και στην από εδώ, είναι σαν τα Χριστούγεννα όταν τα παρακολουθείς σαν τρίτος. Ξέρεις ότι κάθε χρόνο θα έρθουν άρα κάθεσαι αναπαυτικά και το απολαμβάνεις. Αν όμως είσαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;

Ο κακός χαμός επικρατεί στην αντίπερα όχθη του ωκεανού αναφορικά με το εγγύς μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ και την πιθανή φυγή του από το Μιλγουόκι. Όσο οι ώρες περνούν τόσο τα σενάρια για την επόμενη (;) του στέγη δίνουν και παίρνουν.

Οι Τίμπεργουλβς που έκαναν χώρο, το «πακέτο» που προσφέρουν οι Γουόριορς για τον MVP του 2022, το Μαϊάμι, οι Μπλέιζερς που «δεν ψήνεται» και ούτω καθ’ εξής.

Κάθε ώρα που περνάει και ένας νέος πιθανός προορισμός ξεπροβάλει για τον άνθρωπο που άλλαξε μια και καλή τον ρου της ιστορίας των Μπακς και η αφοσίωσή του ως προς τον οργανισμό που τον πίστεψε το 2013, κλωνίζεται για πρώτη φορά τόσο πολύ. Θα φανεί κάτι τέτοιο.

Την ίδια ώρα που οι φήμες «οργιάζουν», ο ίδιος δουλεύει για το come back του στη δράση ανεβάζοντας στροφές. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο Fiserv Forum πριν την επιστροφή των «ελαφιών» στα θετικά αποτελέσματα και έκανε ατομικό πρόγραμμα με λίγη ένταση και μπάλα.

Μερικές ώρες μετά, ανέβασε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media με τα ρούχα της προπόνησης των Μπακς, γράφοντας πως… «Χωρίς μολύβι αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή.»

Ο Greek Freak αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο για το παγκόσμιο μπάσκετ κι αφενός όλος αυτός ο ντόρος γύρω από το όνομά του για μη αμιγώς αγωνιστικούς σκοπούς είναι κάτι που δεν έχει συνηθίσει. Ούτε το επιδιώκει με τον τρόπο ζωής του.

Γεγονός που είχε φανεί και πρόφατα όταν είχε μοιραστεί on camera μία στιχομυθία του με την σύζυγό του.

Αφετέρου σε μία τέτοια λίγκα όπου τα πάντα είναι business και οι GM έχουν τεράστια δύναμη όπως φάνηκε τέτοια εποχή πέρυσι με τον Λούκα Ντόντσιτς, τα πράγματα ως προς τις ανταλλαγές μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και κάποιες φορές εν αγνοία σου.

Χαρακτηριστική είναι η ατάκα του ΛεΜπρόν Τζέιμς που έφερε στο φως ο Κάιλ Κούζμα τις τελευταίες ώρες, όταν ρωτήθηκε αναφορικά με το σούσουρο γύρω από τον Αντετοκούνμπο: «Ο Μπρον πάντα γελούσε και έλεγε “μην το παίρνεις προσωπικά, απλώς πάρ’ το μαζί σου”.»

Παρά το μέγεθος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του κάθε σούπερ σταρ, δεν κρατούν οι πρωταγωνιστές πάντοτε το «μολύβι» για να ορίσουν οι ίδιοι την μοίρα τους. Αν και μοιάζει απίθανο να βρεθεί προ εκπλήξεως ο πρωταθλητής του 2021 με τα «ελάφια», δίχως να γνωρίζει τίποτα για το μέλλον του.

Θα είναι το λιγότερο ντροπή με όσα έχουν χτίσει και ζήσει. Κοντός ψαλμός αλληλούια βέβαια καθώς αρκετά έχουν δει τα μάτια μας με πρόσφατο το… ουρανοκατέβατο που ήρθε στον Σλοβένο «μάγο».