Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πάτησε» ξανά παρκέ, μετά από μεγάλη απουσία, αλλά οι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Σέλτικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ το βράδυ της Δευτέρας (02/03) έπειτα από απουσία έξι εβδομάδων, όμως οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 108-81 από τους Μπόστον Σέλτικς στο Fiserv Forum.

Ο δύο φορές MVP ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής, στην πρώτη του εμφάνιση από τις 23 Ιανουαρίου.

«Ένιωσα καλά. Αισθάνομαι λίγο σκουριασμένος», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο. «Είναι προφανώς κάτι καινούργιο στην καριέρα μου να μένω εκτός για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές μέσα στη σεζόν. Σίγουρα διαταράσσει τον ρυθμό μου, όμως στο τέλος της ημέρας προσπαθώ να το πηγαίνω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα».

Ο φόργουορντ αναγνώρισε τη δυσκολία διαχείρισης ενός δεύτερου τραυματισμού στη γάμπα και την ανάγκη προσαρμογής των προσδοκιών στα 31 του χρόνια.

«Έχω τραυματιστεί αρκετές φορές», είπε. «Μου έλεγαν στο παρελθόν ότι θα μείνω έξω τέσσερις εβδομάδες και επέστρεφα σε επτά ημέρες. Μου έλεγαν τρεις εβδομάδες και γύριζα σε τέσσερις ημέρες. Νόμιζα ότι θα συμβεί το ίδιο. Και κάποιες φορές αυτό δεν είναι καλό, γιατί δημιουργεί μια ψεύτικη πραγματικότητα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι 31 ετών. Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος από εδώ και πέρα. Πράγματα που μπορούσα να κάνω στο παρελθόν, ίσως να μην μπορώ να τα κάνω τώρα. Πρέπει να είμαι πιο μεθοδικός στην αποθεραπεία μου».

Όταν ρωτήθηκε γιατί αυτή η αποκατάσταση ήταν διαφορετική, ήταν ξεκάθαρος. «Είμαι απλώς πεισματάρης», ανέφερε. «Κάποιες φορές αυτό είναι έξυπνο, κάποιες όχι. Πράγματα που μπορούσα να κάνω παλιά, ίσως να μην μπορώ πλέον. Πρέπει να είμαι πιο συνετός. Δεν είμαι πια 24 ετών».

Ο All-Star χαρακτήρισε τη φετινή σεζόν σωματικά ασταθή. «Νιώθω σαν να παίζω όλη τη χρονιά με έλλειμμα», είπε. «Φανταστείτε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο μείον 50 δολάρια. Επιστρέφεις και είσαι στο συν 10 και ξαφνικά ξαναπέφτεις στο μείον 15 και συνεχίζεις να κινείσαι σε αυτή τη γραμμή, κάτι που δεν είναι καλό. Πρέπει να γεμίσεις το ρεζερβουάρ».

Ο Αντετοκούνμπο ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει περιορισμό στον χρόνο συμμετοχής του. «Από όσο καταλαβαίνω, υπάρχει περιορισμός στα λεπτά μου», δήλωσε. «Πρέπει να εμπιστευτώ το προπονητικό επιτελείο, να εμπιστευτώ το ιατρικό τιμ και να επανέλθω σταδιακά στον ρυθμό μου».

Το Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 26-34 και μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες με διαφορά τουλάχιστον 23 πόντων. Οι Μπακς έχουν 15-16 με τον Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους φέτος και 11-18 χωρίς αυτόν.

«Νιώθω ότι η ομάδα παίζει στο καλύτερό της επίπεδο όταν όλοι είναι συνδεδεμένοι», είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαι απλώς χαρούμενος που βρίσκομαι στο παρκέ. Απομένουν 24 παιχνίδια. Είναι 24 τελικοί. Πρέπει να τα δούμε ένα προς ένα».

Έδωσε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στην αγωνιστική ταυτότητα. «Πρέπει να συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε την μπάλα, να βρίσκουμε ελεύθερα σουτ, να δημιουργούμε πλεονέκτημα για τον επόμενο παίκτη», τόνισε. «Κάνοντας τα μικρά πράγματα, θα ξαναβρούμε τον ρυθμό μας».

Προς το παρόν, η προσοχή του είναι στραμμένη στον εαυτό του. «Αυτή τη στιγμή προσπαθώ απλώς να ξαναβρώ τον ρυθμό μου», είπε. «Ίσως είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που πρέπει οι άλλοι να με βοηθήσουν να βρω την ταυτότητά μου και όχι το αντίστροφο».