Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως εξετάζει τις επιλογές για το μέλλον του, όμως ο Ντοκ Ρίβερς μοιάζει να αισιοδοξεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιάζει να βρίσκεται με το… ένα πόδι μακριά από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Όσο περνάει ο καιρός, τόσο και περισσότερα σενάρια εμφανίζονται που θέλουν τον «Greek Freak» να συνεχίζει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ντοκ Ρίβερς εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με την παραμονή του ηγέτης της ομάδας του στους Μπακς.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πει πως θέλει να παραμείνει στους Μπακς, αλλά και πως θεωρεί το Μιλγουόκι σπίτι του.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Ο Γιάννης έχει πει όλο όσα πρέπει να ακούσουμε, ότι θέλει να μείνει στους Μπακς και ότι αγαπά την πόλη. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ως προπονητής, αυτήν την στιγμή.

Είναι δύσκολο, ξέρεις, οι παίκτες σου κάθε μέρα πρέπει να ακούν φήμες. Όχι μόνο οι κορυφαίοι παίκτες, αλλά μπαίνουν στη μέση και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις, η αγαπημένη μου μέρα της χρονιάς φέτος θα είναι η μέρα μετά το trade deadline. Αυτή θα είναι η αγαπημένη μου μέρα».