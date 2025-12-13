Έκαστος στο είδος του και ο Στεφ Κάρι – μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς – στα trick shots.

Κάπου ώπα βρε αγόρι μου, κάπου φτάνει δηλαδή με τις «τρέλες» σου! Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες φυσικής, κάποιες επιστήμες όπως τα μαθηματικά. Δεν γίνεται να έρχεσαι εσύ Στεφ Κάρι και να τα καταργείς όλα.

Στην φυλακή θα έπρεπε κανονικά και υπό μια σοβαρή μπασκετική αρχή, να βρίσκεται αυτός ο τεράστιος σουτέρ για παρακίνηση της νεολαίας και παραπλάνηση από τα μαθήματά της. Μαμάδες στο Σαν Φρανσίσκο θα βγουν να ψάξουν το σπίτι του Κάρι να διαμαρτηρηθούν για το νέο… κίνητρο που έδωσε στα – κολλημένα με τη σπυριάρα – παιδιά τους να αφήσουν το διάβασμα για να δοκιμάσουν δεκάδες φορές αυτό που ο σούπερ σταρ των Γουόριορς πέτυχε με τη μία.

Και δεν είναι ούτε A.I, ούτε «παιχνιδάκι» της γωνίας από την οποία τραβήχτηκε το βίντεο, η λήψη δηλαδή, όπως είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες.

Το ρεκόρ του αθεόφοβου Στεφ Κάρι στο παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς δεν στάθηκε αρκετό στους «πολεμιστές» που γνώρισαν την ήττα με 127-120. Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος κατά πολλούς, ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν στα παιχνίδια που τελείωσε με 30+ πόντους, έχοντας κλέισει τα 30 του χρόνια. Πλησιάσε πιο κοντά στην 100άρα (94), σέρνοντας πλέον τον… χορό. Και που ‘στε ακόμα;

Steph Curry now has the most 35-point games AFTER the age of 30 in NBA history



He has 94, surpassing Michael Jordan's 93



(h/t @statmuse) pic.twitter.com/FgjhBwX7WG — Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2025

Και άφησε τους φαν του να αναρρωτιούνται ποιο επίτευγμά του την 12η του Δεκέμβρη στο Σαν Φρανσίσκο ήταν πιο… τρελό. Η all-time κορυφή προσπερνώντας κοτζάμ Air Jordan ή το ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ σουτ ολόκληρου γηπέδου που έβαλε στην προθέρμανση για να τους «τρελάνει» όλους; Όπως ακριβώς το διαβάσατε, ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ.

Ο απίθανος Κάρι δοκίμασε trick shot, στα οποία ειδικεύεται, στο ζέσταμα του αγώνα από το τούνελ και είδε την μπάλα να του κάνει το χατήρι. Απλά δεν γίνεται να μπήκε αυτό το σουτ, δεν γίνεται…