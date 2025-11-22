Ο Νίκολα Γιόκιτς κάνει τα.. δικά του. Τι πιο σύνηθες;

Από το πρόγραμμα της Παρασκευής (22/11) στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ, ξεχώριζε μεταξύ άλλων το πολυαναμενόμενο μπρα ντε φερ των μη Αμερικανών «αστέρων» σέντερ που κυριαρχούν στην αμερικανική λίγκα. Νίκολα Γιόκιτς εναντίον Αλπερέν Σενγκούν.

Δεν είναι λίγοι άλλωστε εκείνοι που έχουν σπεύσει να παρομοιάσει τους τελευταίους μήνες/χρόνια τον… χορευτή από την Κερασούντα με τον πολυμήχανε «Τζόκερ» για τον τρόπο παιχνιδιού του και την ικανότητά του να δει παρκέ.

Πάντως στην αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο Χιούστον για το NBA Cup, ο δάσκαλος έκανε… πλάκα στον μαθητή. Ο σπουδαίος Σέρβος άγγιξε το triple double με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 τελικές πάσες, την ίδια ώρα που ο Τούρκος συνάδερφός του έμεινε σε ρηχά νερά με 14 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ με 6/16 σουτ.

Ένα ακόμα σόου από τον Νίκολα Γιόκιτς που δεν αρκέστηκε στην ουσία αλλά πρόσφερε και θέαμα στην νίκη των Νάγκετς με 112-109, διακόπτωντας το σερί των πέντε σερί επιτυχημένων αποτελεσμάτων για τις «ρουκέτες».

Εκεί που νομίζες ότι τα έχεις δει όλα μαζί του, ο Γιόκιτς θα βρει κάτι ακόμα να σε εκπλήξει. Μία no look πάσα ακριβείας στην αδύναμη πλευρά υπό δύσκολη γωνία και συνθήκες; Ένα poster κάρφωμα πάνω στον πολύ πιο γρήγορο και ελαφρύ Αλπερέν Σενγκούν που «τρέλανε» τους συμπαίκτες του στον πάγκο;

NIKOLA JOKIĆ ON ALPEREN ŞENGÜN AND JABARI SMITH 😳😤 pic.twitter.com/CSAhWQUOAp — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2025

THIS NIKOLA JOKIĆ PASS 🤯



HOW DOES HE DO IT??? pic.twitter.com/G2d47VP2Xb — NBA (@NBA) November 22, 2025

Το μπάσκετ ζει την εποχή του Νίκολα Γιόκιτς και το μόνο που έχει να κάνει είναι να τον χαρεί. Διότι δυστυχώς, όλα σε αυτή τη ζωή κάποτε τελειώνουν. Αυτό είναι το τίμημα.