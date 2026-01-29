Μοιάζει μα δεν είναι ψέμα. Παίκτης του ΝΒΑ με καριέρα 13 ετών στον «μαγικό κόσμο», κοιμάται σε sleeping bag γιατί τον «βοηθάει με τη μέση του».

Ο κόσμος του ΝΒΑ, η κορυφαία λίγκα του πλανήτη χωρίς αμφιβολία αφού περικλείει την «αφρόκρεμα» της σπυριάρας, φημίζεται για τα… λούσα του. Παχυλά συμβόλαια, διαφημίσεις, ακριβά εισιτήρια και ούτω καθ’ εξής. Μία μπίζνα με… γιρλάντα και φαν ανά τον κόσμο που το ακολουθούν πιστά.

Η αμερικανική λίγκα στην οποία βέβαια πρέπει να… μοχθήσεις για να καθιερωθείς, μπορεί να σε κάνει πλούσιο στο άψε σβήσε. Σε χρόνο dt. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αλλάζει αυτόματα και ο τρόπος ζωής των πρωταγωνιστών αφού στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Μακριά λοιπόν από τα ακριβά αυτοκίνητα και τις φίρμες ζει και… πλουτίζει ένας «γίγαντας» στο Χιούστον. Αντιτουριστικός από τη φύση και την όψη του, ακολουθεί μάλλον ένα παράδοξο για την περιουσία του τρόπο ζωής. Ο λόγος για τον Νεο Ζηνλανδό Στίβεν Άνταμς, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε στον αστράγαλο και θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν.

Ο σέντερ των Ρόκετς που έφτιαξε το όνομά του με τους Θάντερ στο πλάι των Γουέστμπρουκ και Πολ Τζορτζ, μένει σε ένα διαμέρισμα ενός μόλις δωματίου στο Χιούστον όπου και κοιμάται στο πάτωμα, μέσα σε ένα sleeping bag. Ο λόγος; Τον βοηθάει για την μέση του, όπως ο ίδιος έχει πει.

Κάντε εικόνα έναν «δεινόσαυρο» 211 εκατοστών να κοιμάται στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το πιεσμένο πρόγραμμα με τις συνεχείς μετακινήσεις σε συνδυασμό με την single ζωή που κάνει αφού είναι εργένης στα 32 του, δεν χρίζουν κάποιας διαφορετικής συμπεριφοράς.

Ο σέντερ του NBA αρκείται στο μικρό διαμέρισμά του, μαζί με τις κιθάρες του στις οποίες συχνά… ξεδίνει και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μέσω των οποίων συνδέεται με τον εαυτό του στην πατρίδα.

Απίστευτα πράγματα για έναν παίκτη που αν ολοκληρώσει το veteran συμβόλαιό του με τους Ρόκετς, θα έχει βγάλει πάνω από 200 εκατ. δολάρια σε έσοδα μόνο από συμβόλαια στο ΝΒΑ.

Ο Στίβεν Άνταμς αποτελεί μία απόδειξη, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους καιρούς, πως τα χρήματα δεν κάνουν τον άνθρωπο.