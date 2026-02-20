Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να απασχολεί τις ομάδες του NBA και φαίνεται πως το καλοκαίρι θα υπάρξει ένα νέο… σίριαλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε τελικά να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, τουλάχιστον για την ώρα.

Αρκετές ομάδες του NBA ήταν πρόθυμες να εντάξουν τον «Greek Freak» στο ρόστερ τους, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε πως δεν ήθελε να αφήσει τα «ελάφια».

Το ερχόμενο καλοκαίρι, πάντως, αναμένεται να ξεκινήσει ένα νέο… σίριαλ, σχετικά με το μέλλον του σταρ των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «The Athletic», οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να «μπουν» δυναμικά στη διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Lakers preparing "all-out pursuit" of Giannis Antetokounmpo https://t.co/wHx7ELaOof pic.twitter.com/QraNXLltMJ — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Βλέποντας τον Αντετοκούνμπο να απολαμβάνει τη δημοσιότητα του All-Star όπως έκανε το Σαββατοκύριακο, αναρωτιόμουν πόσο θα επηρεάσει η ασταμάτητη δημοσιότητα που τον περιβάλλει την αγορά σε λίγους μήνες από τώρα. Πάρτε για παράδειγμα τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι είναι γνωστό ότι σχεδιάζουν να κυνηγήσουν με όλες τους τις δυνάμεις τον μεγάλο παίκτη των Μπακς το καλοκαίρι.

Ακόμα και αν τελικά δεν καταφέρουν να τον αποκτήσουν, αυτό το είδος της δημοσιότητας συνήθως σηματοδοτεί στους άλλους υποψήφιους ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να υποβάλουν σοβαρές προσφορές. Και ενώ υπήρχε μεγάλη εστίαση στις τέσσερις βασικές ομάδες (Miami Heat, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves και New York Knicks) που πλησίαζαν στην προθεσμία, δεν ήταν δύσκολο να βρει κανείς στελέχη ομάδων στο All-Star weekend που αναμένουν ότι ο κατάλογος των πιθανών προορισμών θα αυξηθεί σημαντικά την επόμενη φορά».