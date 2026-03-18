Άφθονο γέλιο ακόμα και στον ίδιο τον πρωταγωνιστή της φάσης, προκάλεσε η κίνηση που οδήγησε σε τεχνική ποινή στο NBA και πιο συγκεκριμένα στο ματς των Θάντερ με τους Μάτζικ.

Φημίζεται για την αντιληπτική του ικανότητα, την σκληράδα του στην άμυνα ακόμα και με πιο ψηλούς και δυνατούς αντιπάλους στο NBA καθώς και για τα υψηλά επίπεδα IQ που διαθέται. Τούτη τη φορά όμως ο Άλεκ Καρούζο το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ένας μικρός… θεούλης.

Ο πρώην παίκτης των Μπουλς και πρωταθλητής πριν από μερικούς μήνες με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, βρήκε έναν… ευφάνταστο ή πρωτοπόρο αν θέλετε τρόπο για να σταματήσει τον Ντα Σίλβα του Ορλάντο, ο οποίος είχε ξεφύγει από τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και πήγαινε να τελειώσει την φάση.

Τι έκανε λοιπόν; Αφού του είχε βγει το παπούτσι στη φάση και το είχε πάρει στο χέρι, είπε να μεγαλώσει το σώμα του χρησιμοποιώντας το.

Ο Αμερικανός άπλωσε το κορμί του και κατέβασε το χέρι του για να αποτρέψει το καλάθι, θυμίζοντας γιαγιά στο χωριό που κυνηγάει να μαζέψει τα εγγόνια της το καλοκαίρι. Ή καλοκαιρινές απόπειρες σε κατσαρίδα.

Τελικώς οι διαιτητές που το πήραν και εκείνοι στην πλάκα, τον χρέωσαν με τεχνική ποινή

Alex Caruso using his shoe to block a shot.



Innovation. @hoopinghollerin pic.twitter.com/0N8jS8WUgM — Barstool Sports (@barstoolsports) March 18, 2026

«Δεν έχω υπάρξει σε αυτήν την κατάσταση στο παρελθόν. Και δεν ξέρω, μου ήρθε στο μυαλό. Απλώς νόμιζα ότι θα το μπλοκάρω, και ειλικρινά δεν ήξερα ποια θα ήταν η απόφαση. Δεν ήξερα ότι θα μετρούσε και θα δινόταν και τεχνική ποινή. Αν το ήξερα αυτό, μάλλον δεν θα το είχα κάνει γιατί είναι τρεις πόντοι. Είναι ένα αυτόματο καλάθι, και δεν έβαλε καν την μπάλα πάνω από το καλάθι. Μόλις πήρα το παπούτσι μου στο χέρι μου, μου ήρθε στο μυαλό να το χρησιμοποιήσω. Όχι με κακόβουλο τρόπο, αλλά σαν… «ας προσπαθήσω να κάνω κάτι για να σταματήσω την μπάλα». Είναι απλώς μια από αυτές τις περίεργες φάσεις του NBA που μάλλον δεν θα συμβούν για άλλα 10 χρόνια, τόνισε μετά στα αποδυτήρια

Για την ιστορία, οι Θάντερ επικράτησαν και συνεχίζουν ακάθεκτοι στην κορυφή της Δύσης με ρεκόρ 54-15, με δεκατρία ακόμα παιχνίδια να τους απομένουν για το φινάλε της regular season.