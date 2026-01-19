Μεγάλη «ανάσα» για τους Μιλγουόκι Μπακς που κέρδισαν μέσα στην έδρα των Ατλάντα Χοκς (19/01, 110-112) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστή στο φινάλε, αλλά και… μουτρωμένο!

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν τα εύκολα, δύσκολα, αλλά στο τέλος δεν «πληγώθηκαν»!

Τα «ελάφια» πήραν ένα τεράστιο «διπλό» στην έδρα των Ατλάντα Χοκς (19/01, 110-112) και «ανέβηκαν» στο 18-24 στη βαθμολογία του NBA.

Φυσικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ένας εκ των πρωταγωνιστών, όντας ο άνθρωπος που «κλείδωσε» ουσιαστικά και τη νίκη.

Σκόραρε συνολικά 21 πόντους, με 17 ριμπάουντ και έξι ασίστ σε 29:37 λεπτά που ήταν στο παρκέ. Ωστόσο, η διαφορά έγινε στο φινάλε.

Με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν στο ματς, ο «Greek Freak» φώναξε «παρών για την ομάδα του, σε μία φάση που τα… έκανε όλα!

Το σκορ ήταν στο 107-105 υπέρ των Μιλγουόκι Μπακς και η μπάλα ήταν στα χέρια των γηπεδούχων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «μυρίστηκε» το λάθος, έκλεψε την μπάλα και έτρεξε στον αιφνιδιασμό. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς σκόραρε και έκανε το 105-109 και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του!

Ωστόσο, ήταν… μουτρωμένος. Κι όμως, με 36 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθισε για λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ και έδειξε να είναι ιδιαίτερα «ενοχλημένος».

Ήθελε φάουλ ή κάτι… παραπάνω; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά ήταν ένα στιγμιότυπο, που γέμισε πάρα πολλά «ερωτηματικά».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι έκανε ο Γιάννης Ανετοκούνμπο: