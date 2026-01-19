Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν τα εύκολα, δύσκολα, αλλά στο τέλος δεν «πληγώθηκαν»!
Τα «ελάφια» πήραν ένα τεράστιο «διπλό» στην έδρα των Ατλάντα Χοκς (19/01, 110-112) και «ανέβηκαν» στο 18-24 στη βαθμολογία του NBA.
Φυσικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ένας εκ των πρωταγωνιστών, όντας ο άνθρωπος που «κλείδωσε» ουσιαστικά και τη νίκη.
Σκόραρε συνολικά 21 πόντους, με 17 ριμπάουντ και έξι ασίστ σε 29:37 λεπτά που ήταν στο παρκέ. Ωστόσο, η διαφορά έγινε στο φινάλε.
Με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν στο ματς, ο «Greek Freak» φώναξε «παρών για την ομάδα του, σε μία φάση που τα… έκανε όλα!
Το σκορ ήταν στο 107-105 υπέρ των Μιλγουόκι Μπακς και η μπάλα ήταν στα χέρια των γηπεδούχων.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «μυρίστηκε» το λάθος, έκλεψε την μπάλα και έτρεξε στον αιφνιδιασμό. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς σκόραρε και έκανε το 105-109 και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του!
Ωστόσο, ήταν… μουτρωμένος. Κι όμως, με 36 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθισε για λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ και έδειξε να είναι ιδιαίτερα «ενοχλημένος».
Ήθελε φάουλ ή κάτι… παραπάνω; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά ήταν ένα στιγμιότυπο, που γέμισε πάρα πολλά «ερωτηματικά».