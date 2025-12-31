Ο Μάικλ Τζόρνταν το καλύτερο deal της ζωής του, το έκλεισε αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Στο ποδόσφαιρο υπάρχει διχογνωμία αναφορικά με την άτυπη και μη στέρεη συνήθως συζήτηση αναφορικά με τον κορυφαίο όλων των εποχών. Τον λεγόμενο GOAT. Στο μπάσκετ όμως η πλειονότητα συμφωνεί και επαυξάνει. Μάικλ Τζόρνταν ήταν ένας και μοναδικός.

Ο «ιπτάμενος» αθλητής που επαναπροσδιόρισε τον όρο του σούπερ σταρ, τοποθέτησε τον επαγγελματισμό σε άλλη βάση. Είπε «φεύγω» και γύρισε. Έκανε – μαζί με τους υπόλοιπους γύρω του – τους Σικάγο Μπουλς μεγάλους και τρανούς.

Μία παγκόσμια φυσιογωνμία, ένας τεράστιος αθλητής που «μετέφρασε» την αγωνιστική του αξία και προσφορά σε συμβόλαια και τεράστια φήμη. Η απόσυρση για τον Μάικλ Τζόρνταν από την ενεργό δράση τον Απρίλιο του 2003, αποτέλεσε την απαρχή μίας νέας ζωής. Εξίσου κερδοφόρας και ακόμα περισσότερο.

Τι κι αν δεν χρειαζόταν να αποδεικνύει μέσα στο παρκέ τις ικανότητες και την προσφορά του, ο MJ βρήκε τους τρόπους όχι απλά να συνεχίσει να «πλουτίζει» αλλά να δημιουργήσει μία «μυθική» περιουσία, εκμεταλλευόμενος το μέγεθος και τον αντίκτυπο του ονόματός του.

Ο κολοσσός της Nike είχε δει από την αρχή την εξέλιξη του Μάικλ Τζόρνταν, «χρυσώνοντάς» τον απ’ όταν ήταν ακόμα ρούκι στο ΝΒΑ με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας το 1984.

Τα χρόνια πέρασαν, οι δύο πλευρές «έθρεψαν» μία ιδιαίτερα κερδοφόρα συνεργασία μέχρι που πλέον, η ανάμειξη του Τζόρνταν στα προϊόντα της Nike, του αποφέρει 250 (!) εκατομμύρια τον χρόνο.

Πρόκεται φυσικά για ένα «αστρονομικό» ποσό το οποίο «καρπώνεται» ο άλλοτε έξι φορές πρωταθλητής Ελλάδας και ισάρριθμες ως MVP των Τελικών, κάθε χρόνο πλέον. Ένα «τρελό» νούμερο, κυρίως λόγω της σειράς των παπουτσιών, πάνω από 2μιση φορές περισσότερα χρήματα απ’ ότι έβγαλε σε όλη του την καριέρα μέσα από συμβόλαια.

Ο Μάικλ Τζόρνταν φυσικά είχε τους κατάλληλους ανθρώπους και συμβούλους δίπλα του, για να εκμεταλλευτεί την αγωνιστική του ιδιότητα και δημοφιλία, ούτε ώστε να δημιουργήσει μία τεράστια περιουσία. Άλλωστε το Τζόρνταν brand υπολογίζεται πως αποτελεί «χρυσορυχείο» για την Nike με κέρδη συνολικά πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ.