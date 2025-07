Μπήκε το 2013 στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ με όνομα γλωσσοδέτη, πολλές δυνατότητες κι άλλα τόσα ερωτηματικά αναφορικά με την εξέλιξή του. Και μία δεκαετία και κάτι αργότερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει καταφέρει απλώς να επιβιώσει στη λίγκα. Αλλά να κυριαρχήσει, να κάνει τη διαφορά. Να γίνει ένας εκ των σούπερ σταρ της.

Για τα επιτεύγματά του γράφονται και θα γράφονται αράδες. Τα ρεκόρ του θα αποτελούν, ακόμα και μετά το τέλος της καριέρας του, ο λόγος για να τον ανακαλεί συχνά πυκνά κάποιος στο μυαλό.

Το πρόσωπο ολόκληρης της Πολιτείας όχι μόνο των Μιλγουόκι Μπακς, ο οποίος τους οδήγησε και στο πρωτάθλημα του 2021 μετά από τόσες και τόσες δεκαετίες. Ο «βασιλιάς» των «ελαφιών» που έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι το 2013 και από τότε δεν σταματά να γεμίζει ατομικές διακρίσεις.

Εννιά φορές στο σύνολο All-Star Player, δύο φορές MVP της κανονικής διάρκειας (2019, 2020), άλλη μία στους Τελικούς του 2021, κορυφαίος αμυντικός το 2020 και μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας από το 2019 μέχρι και το 2022. Πρωταθλητής το 2021, ο πιο βελτιωμένος παίκτης το 2017 κι άλλα πολλά. Θα χρειαζόταν πολύς χώρος για να γίνει αναλυτικότερη καταγραφή όλων αυτών που έχει προσφέρει. Είτε είναι απτά και χειροπιαστά όπως τα βραβεία, είτε όχι. Όπως η ζωντάνια που έφερε στον οργανισμό των Μπακς, ή τα παιδιά που ενέπνευσε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το πέρασμα των χρόνων έβαλε κιλά και γρήγορα γρήγορα βγήκε μπροστά. Για να γίνει σημείο αναφοράς σε παραπάνω από έναν τομείς της στατιστικής. Εκ των οποίων φυσικά το σκοράρισμα.

Most points scored in the last decade:



18,983 – Giannis Antetokounmpo

18,801 – James Harden

17,686 – DeMar DeRozan

17,621 – Damian Lillard

17,271 – LeBron James

16,672 – Steph Curry

16,452 – Devin Booker

16,210 – Nikola Jokic

15,485 – Russell Westbrook pic.twitter.com/LxxQF9cuEp