Ο Γιάννης Αντετοκούνμπου δέχθηκε πολύ σκληρά φάουλ από τον Ντρέιμοντ Γκριν και αντέδρασε έντονα προς τους διαιτητές.

Το ματς των Μπακς με τους Γουόριορς αποδείχθηκε απαιτητικό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για πολλούς λόγους και κυρίως, λόγω του Ντρέιμοντ Γκριν.

Δεν ήταν μόνο ο περιορισμένος αγωνιστικός του χρόνος λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του, αλλά και το γεγονός ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Greek Freak εκνευρίστηκε στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Γκριν του έκανε ένα πολύ δυνατό φάουλ. Συγκεκριμένα, την ώρα που κατευθυνόταν προς το καλάθι για λέι απ, ο Γκριν τον χτύπησε με τον αγκώνα στο πρόσωπο, σε μια ιδιαίτερα σκληρή προσπάθεια να τον σταματήσει.

Ο Γιάννης διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές για τη φάση, με το «on my face» να καταγράφεται καθαρά από τα μικρόφωνα. Παρότι για λίγο μίλησε ήρεμα με τον Γκριν, έδειχνε ενοχλημένος που οι διαιτητές δεν καταλόγισαν flagrant foul.

Λίγο αργότερα, σε επόμενη επίθεση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαμαρτυρήθηκε ξανά με ένταση ζητώντας καλάθι και φάουλ, αφού σκόραρε πάνω στον Γκριν, ο οποίος συνέχιζε τις λεκτικές προκλήσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο: