Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντέδρασε και αποδοκίμασε τους φίλους των Μιλγουόκι Μπακς, όταν αυτοί γιούχαραν την ομάδα.

Πρωταγωνιστής σε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε πολύ κακή φόρμα και δεν κατάφεραν να σταθούν ούτε απέναντι στους Τίμπεργουλβς, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 139-106.

Στο ημίχρονο το Μιλγουόκι ήταν πίσω στο σκορ με 76-45, γεγονός που εξόργισε τους οπαδούς.

Οι φίλοι της ομάδας αποδοκίμασαν έντονα την εμφάνιση των Μπακς, κάτι που ενόχλησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αντέδρασε. Στην τρίτη περίοδο, μετά από ένα γκολ-φάουλ, απάντησε στις αποδοκιμασίες μιμούμενος το κοινό.

«Ξεκάθαρα αποδοκίμασα. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω. Το κάνω όλη τη σεζόν. Εσείς παιδιά δεν ήσασταν μαζί μου στα εκτός έδρας. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω» ανέφερε μιλώντας μετά ματς, για να συνεχίσει.

«Δεν έχει σημασία. Παίζω μπάσκετ για τους συμπαίκτες μου, για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε εμένα, δεν είμαι μαζί τους. Είμαι εναντίον τους. Κάνω ό,τι είμαι εδώ να κάνω, αυτό που είμαι καλός.

Δεν έχει σημασία αν είμαι εντός ή εκτός έδρας. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Αλλά όλοι έχουν την άποψή τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα τους πω τι να κάνουν και πώς θα έπρεπε να δρουν όταν δεν παίζουμε σκληρά ή όταν χάνουμε παιχνίδια, ή όταν δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Και δεν νομίζω ότι κανείς έχει το δικαίωμα να μου πει πώς θα έπρεπε να δρω σε ένα γήπεδο μπάσκετ, μετά από 13 χρόνια εδώ και όντας βασικά ο ηγέτης όλων των εποχών στα πάντα».