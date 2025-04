Giannis Antetokounmpo in the playoffs so far:



37 PTS – 12 REB – 74% FG

34 PTS – 18 REB – 70% FG

36 PTS – 12 REB – 2 BLK



Best player in the playoffs so far 🔥



(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/3ih3js7EqW