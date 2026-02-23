Σπουδαία κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που χάρισε μία αξέχαστη στιγμή στον 6χρονο Μέισον, ο οποίος κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο για 11ο διαδοχικό αγώνα αποδείχθηκε καθοριστική για το Μιλγουόκι, το οποίο γνώρισε βαριά ήττα από τους Ράπτορς με 122-94, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί του.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα του αγώνα πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, χάρη σε μια συγκινητική στιγμή που διαδραματίστηκε στην άκρη του γηπέδου.

Πρωταγωνιστής ήταν ο 6χρονος Μέισον, ένας μικρός φίλος των Μπακς που κέρδισε τη δική του, αλλά και σπουδαιότερη μάχη με τον καρκίνο. Κρατώντας ένα πλακάτ που ανακοίνωνε την ολοκλήρωση των θεραπειών του, ο μικρός μαχητής τράβηξε την προσοχή του «Greek Freak».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πλησίασε τον μικρό «μαχητή» για ένα high-five, με τον Μέισον να ανταποδίδει με τόσο ενθουσιασμό και δύναμη, που έκανε τον κορυφαίο σταρ να χαμογελάσει.

Αυτό σχολίασε, χαριτολογώντας, ο σταρ των Μπακς στη δημοσιογράφο που βρισκόταν δίπλα τους, αναγνωρίζοντας με τον δικό του τρόπο το σθένος του μικρού του θαυμαστή.

«Έχει πολλή δύναμη», τόνισε η δημοσιογράφος, με τον Αντετοκούνμπο να λέει χαρακτηριστικα: «Θα με αφήσει έξω άλλες έξι εβδομάδες έτσι όπως βαράει».

Δείτε την όμορφη στιγμή: