Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγες ημέρες αφότου έδειξε έμπρακτα την πίστη του στους Μιλγουόκι Μπακς, αναφέρθηκε και σε αυτή.

Οι φήμες που ήθελαν να τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με το 1μιση αν όχι και τα δύο πόδια μακριά από το Μιλγουόκι, βούλιαξαν εν μία νυκτί. Ο Έλληνας σούπερ σταρ που μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετά τον νέο του τραυματισμό από τις 23 του Γενάρη, ξέρει να αναγνωρίζει.

Εκτιμά τον οργανισμό που επένδυσε και πόνταρε σε εκείνον το 2013 όταν του έδωσε την ευκαιρία να ανοίξει τα… πανιά του στον μαγικό κόσμο. Όταν ο ίδιος με τη συνεχή βελτίωση έγινε ο «Greek Freak» και τα «ελάφια» έχτισαν γύρω του. Εκεί που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στέφθηκε πρωταθλητής και φόρεσε δαχτυλίδι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν κάνει πολλά για το πρόσωπο του brand σε μία λίγκα που το «επιχειρείν» κατέχει περίοπτη θέση. Και γι’ αυτό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έχει βιώσει δυσκολίες στη ζωή του μέχρι να φτάσει στην κορυφή του μπασκετικού γίγνεθσαι, άκουσε το συναίσθημα. Και παρέμεινε στο Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έγινε 10 φορές All Star αν και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω του τραυματισμού του, έδειξε για μία ακόμα φορά την αφοσίωσή του στα «ελάφια», τούτη φορά με τα λόγια, σε εκπομπή όπου ήταν καλεσμένος της Μαλίκα Άντριους.

"As of today I'm committed to the Milwaukee Bucks, I'm committed to the people that I work with, my teammates, the coaching staff, coach Doc and Jon in the front office…you will never hear me say I don't want to be a Milwaukee Buck. I am a winner and I'm extremely… pic.twitter.com/ihRNC7zw3q — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) February 15, 2026

«Από σήμερα είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς, είμαι αφοσιωμένος στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό επιτελείο, στον προπονητή Ντοκ και στον Τζον στη ρεσεψιόν. Έλεγα από την αρχή της σεζόν ότι δεν θα βγει από το στόμα μου, δεν θα με ακούσετε ποτέ να λέω ότι δεν θέλω να είμαι ένας παίκτης των Μπακς. Είμαι νικητής και είμαι εξαιρετικά πιστός.

Μεγαλώνοντας ονειρεύεσαι, τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Νικς, στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν; Τι θα γινόταν αν με επέλεγαν στο ντραφτ οι Λέικερς και τώρα ήμουν συμπαίκτης με τον Κόμπι, τι θα γινόταν αν πάω να παίξω για τους Καβς και ο Λεμπρόν μου δώσει την μπάλα; Δεν με έχει αλλάξει αυτό. Ανοίγω την τηλεόραση βλέπω τον Γκίλτζιους Αλεξάντερ και τον Τέιτουμ αλλά δεν σκέφτομαι τι θα γινόταν αν έπαιζα μαζί τους.

Αν ποτέ υπήρχε το σενάριο να μην είμαι πια μέλος των Μπακς, δεν θα ήθελα κανείς να σκεφτεί ποτέ ότι… «παραιτήθηκα από την ομάδα μου. Επειδή αυτή είναι η ομάδα μου και την αγαπώ», ανέφερε.