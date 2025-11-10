Η 37άρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν έφτανε στους Μπακς για να κάμψουν την αντίσταση των Ρόκετς μέσα στο Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε να κάνει τα δικά του αλλά δεν είναι πάντα αυτό αρκετό. Οι Μιλγουόκι Μπακς αφού… ημέρευσαν τους «ταύρους» του Σικάγο (126-110) με masterclass του Έλληνα σούπερ σταρ, είδαν τις «ρουκέτες» του Χιούστον να αλώνουν το Fiserv Forum. Παρότι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με διψήφια διαφορά στο ημίχρονο, η παρέα του Κέβιν Ντουράντ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Τα «ελάφια» δέχθηκαν επιμέρους 23-9 και έπεσαν στο 6-4 της κατάταξης στην Ανατολή, ενώ οι Ρόκετς ανέβηκαν στο 6-3. Μία αναμέτρηση που είχε ένα παραπάνω ενδιαφέρον μετά το πρόσφατο Ευρωμπάσκετ στη Λετονία και το «beef» που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Σενγκούν και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι δύο σούπερ σταρ της Μεσογείου, συναντήθηκαν στο Μιλγουόκι για πρώτη φορά μετά την Κυριακή των τελικών της κορυφαίας διοργάνωσης Εθνικών ομάδων στην Ευρώπη, όταν δεν έδωσαν τα χέρια και αδιαφόρησαν ο ένας για τον άλλο. Έχοντας ανταλλάξει και μερικές «μπηχτές» πριν, με τον Τούρκο σέντερ να «προκαλεί», τονίζοντας πως ο Γιάννης «δεν είναι σπουδαίος πασέρ».

GOODNESS, GIANNIS.



Elite footwork leads to the poster! pic.twitter.com/XVaRPQvOO3 — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 9, 2025

Και οι δύο βέβαια, επέλεξαν στη συνέχεια να ρίξουν τους τόνους με πρώτο και κύριο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που ανέβασε φωτογραφία με τον Σενγκούν – που παραδέχθηκε το επικοινωνιακό του λάθος μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα – κάνοντας λόγο για την «αγάπη των χωρών, του παιχνιδιού και του σεβασμού.»

Συνεπώς και όπως γίνεται αντιληπτό, η πρώτη τους συνάντηση είχε ένα ερωτηματικό. Τίποτα βέβαια δεν ξέφυγε από το καθαρά αγωνιστικό, παρότι υπήρξαν οι… αφορμές. Μέσα στο παρκέ πάντα.

Ένας «χορός» στο δεύτερο ημίχρονο του Γιάννη Αντετοκούνμπο που έστειλε… αδιάβαστο με μία του προσποίηση τον Αλπερέν Σενγκούν και κάρφωσε την μπάλα.

Προς το τέλος του παιχνιδιού στο προσωπικό μπρα ντε φερ, πήρε και ο Τούρκος σέντερ την εκδίκησή του. Ο μοναχικός Αντετοκούνμπο πίεσε τον Σενγκούν για να τον οδηγήσει στο λάθος, στην απέλπιδα προσπάθεια να κλείσει την ψαλίδα. Ο ίδιος όμως έμεινε συγκεντρωμένος στον χειρισμό της μπάλας, λειτούργησε σαν PG στο κυνηγητό του Greek Freak και μπόρεσε να ξεμαρκαριστεί για να τελειώσει μάλιστα τη φάση κερδίζοντας και τον Τέρνερ, δείχοντας στη συνέχεια τα μπράτσα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελειώσε τον αγώνα με 37 πόντους (14/25 σουτ), 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ – όντας όμως μοιραίος στο φινάλε με 0/2 βολές στο 113-115 και ένα λάθος – ενώ ο «χορευτής» της Κερασούντας που… κλείδωσε την νίκη, είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 τελικές πάσες.