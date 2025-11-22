Οι Σανς έφεραν τα κάτω πάνω στο Φοίνιξ καλύπτοντας διαφορά οκτώ πόντων μέσα σε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό.

Οι Φοίνιξ Σανς αρνήθηκαν να χάσουν. Οι Φοίνιξ Σανς δεν το έβαλαν κάτω. Οι Φοίνιξ Σανς επέμειναν. Οι Φοίξ Σανς ολοκλήρωσαν μία απίστευτη ανατροπή.

Η «σκοτεινιά» που είχε βρει τους «Ήλιους» 69” πριν το φινάλε της αναμέτρησης – για το NBA Cup – με τους Μινεσότα Τίμπεγουλβς του μοιραίου Άντονι Έντουαρντς, έδωσε τη θέση της στο… φως. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε ένα απίθανο come back από τους «πεινασμένους» Σανς.

Η παρέα του Μπούκερ που παρακολούθησε τα τελευταία δευτερόλεπτα από τον πάγκο, τα έβλεπε όλα… μαύρα. Οι στοιχηματικές ήταν έτοιμες να πληρώσουν όσους πόνταραν στους «λύκους», όμως οι Σανς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Επέστρεψαν από την… κόλαση μέσα σε 50 δευτερόλεπτα και πανηγύρισαν (έξαλλα) ένα ματς που φαινόταν χαμένο για να ανέβουν κι εκείνοι στο ίδιο ρεκόρ (10-6).

Κι όλα αυτά ενώ κατά την απαρχή της τελικής αντεπίθεσης για το ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ come back, δεν μπορούσαν καλά καλά την ελέγξουν από την πιεστική άμυνα των Τίμπεργουλβς. Ο Ο’Νιλ όμως σκόραρε και έδωσε το έναυσμα. Ακολούθησαν πέντε σερί πόντοι του Γκούντγουιν στο καλάθι των «λύκων» που έμοιαζαν να τα έχουν χαμένα.

Ο Έντουαρντς πήγε στη γραμμή των βολών στα 13” με το σκορ στο 113-112 υπέρ της ομάδας του όμως βρήκε σίδερο και στις δύο για να ολοκληρώσει την ανατροπή ο Γκιλέσπι με φλότερ που πήρε την ευθύνη. ΦΟΒΕΡΑ πράγματα…