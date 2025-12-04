Τι ανέφεραν οι Μιλγουόκι Μπακς, με ενημέρωσή τους, όσον αφορά στον τραυματισμό που υπέστη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε σχεδόν αμέσως στην αναμέτρηση με τους Πίστονς, όμως οι Μπακς κατάφεραν τελικά να πάρουν τη νίκη. Παρά την απουσία του κορυφαίου τους παίκτη, έδειξαν αποφασιστικότητα και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Greek Freak αποχώρησε από το παιχνίδι μόλις στο τρίτο λεπτό λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά γάμπα και έτσι δεν συνέχισε να αγωνίζεται, σε ένα ματς που το Μιλγουόκι κέρδισε με 113-109.

Με επίσημη ενημέρωση, οι Μπακς γνωστοποίησαν ότι ο τραυματισμός αφορά θλάση στη δεξιά γάμπα, γεγονός που συνέβη λίγο μετά την επιστροφή του στα γήπεδα. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Έλληνα άσου ήταν θλάση στους προσαγωγούς, η οποία τον είχε αφήσει εκτός για τέσσερις αγώνες.

Τώρα η ομάδα του Ρίβερς πρέπει να βρει τρόπους να ανταπεξέλθει χωρίς τον ηγέτη της, κάτι που δεν είχε καταφέρει ιδιαίτερα στο πρόσφατο διάστημα όταν ο Γιάννης είχε ξανατεθεί νοκ άουτ.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και από το βίντεο, καταλαβαίνει οτι τραυματίστηκε και ξεσπάσει αρχίζοντας να βρίζει, μην μπορώντας να πιστέψει την ατυχία του.