Μία από τις πολλές ιστορίες από τα Draft του ΝΒΑ αφορά τους Μιλγουόκι Μπακς και πρωην παίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πόιντ γκαρντ – μαζί με τον Τζρου Χολιντέι ίσως – με τον οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταίριαξε περισσότερο στους Μπακς. Κι ας μην «γεύτηκε» όλα αυτά στα οποία συνέβαλε αφού αποχώρησε πριν οι κόποι γίνουν αγαθά το 2021. Και να σκεφτεί κανείς πως δεν ήταν να καταλήξει στους Μπακς αφού περισσότερο ως συμπλήρωμα/δόλωμα επιλέχθηκε από τα «ελάφια».

Η ιστορία του Μάλκολμ Μπρόγκντον στο ΝΒΑ φανερώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν καν μπει σε αυτό. Ακόμα κι αν 9 χρόνια μετά, η μετοχή του βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, υπογράφοντας μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Νιου Γιορκ Νικς. Εκεί αναζητά μία ευκαιρία από το προπονητικό σταφ αλλά και τη δυνατότητα για το restart.

Μερικά χρόνια πίσω, μέσω του Ουισκόνσιν, ο Μάλκολμ Μπρόγκντον έκανε τα πρώτα του βήματα. Αν και η διαδρομή του «λοξοδρόμησε» αφού αναμενόταν απ’ αλλού να ξεκινήσει ο παίκτης για τον οποίο είχε δηλώσει το Φθινώπορο του 2019 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πως… «ευχόταν να ήταν ακόμα εδώ (σ.σ. Μπακς).

Απόφοιτος του κολεγίου της Βιρτζίνια, διακρίθηκε από τα μαθητικά του κιόλας χρόνια κυρίως για τις αμυντικές του αρετές, ολοκληρώνοντας το Πανεπιστήμιο με πληθώρα ατομικών βραβείων. Παράσημο για εκείνον αποτέλεσε και η απόσυρση της φανέλας με το Νο15 από την ομάδα μπάσκετ του πανεπιστημίου στο οποίο φοίτησε.

Ωστόσο ο Μπρόγκντον δεν είχε την τύχη – θεωρητικά αφού πρακτικά αποδείχθηκε κάτι τελείως διαφορετικό – την οποία περίμενε και ήλπιζε στο draft του 2016. Για την ακρίβεια, ο ατζέντης του είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τους Πέισερς και κοτζάμ Λάρι Μπερντ πως θα τον διαλέξουν στο Νο20 του πρώτου γύρου, μετά από προπονήσεις που έκανε μαζί τους.

Παρόλα αυτά, τούτο δεν συνέβη μετά από το… κόκκινο φως που άναψε το ιατρικό επιτελείο λόγω ενός ζητήματος τραυματισμού που κουβαλούσε από την πρώτη χρονιά του φοιτητικού του βίου. Τελικά, εκείνοι έχασαν.

Ο μάνατζέρ του περίμενε ότι οι Λέικερς ή οι Σανς, στον δεύτερο πλέον γύρο, θα τον επέλεγαν όμως ο ίδιος ήθελε Μπακς αφού πίστευε ότι ταίριαζε καλύτερα στα «ελάφια» και λόγω της παρουσίας του Τζέισον Κιντ (2014-18). Μπίνγκο…

Βέβαια οι Μπακς δεν είχαν ενθουσιαστεί αρχικώς με την ιδέα, πλην όμως ήθελαν να κρατήσουν στις τάξεις τους τον Γκρεγκ Μονρό. Και ο ατζέντης του Αμερικανού «ψηλού», τον… χρησιμοποίησε για να υπογράψει εκεί και τον Μπρόγκντον. «Αν τον διαλέξετε, τότε ο Γκρεγκ θα κάνει χρήση της player option του και θα παραμείνει στο Μιλγουόκι», τους είπε. Όπερ και εγένετο με όλες εν τέλει τις πλευρές να βγαίνουν κερδισμένες.

Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον έκανε εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στο ΝΒΑ κερδίζοντας το βραβείο του rookie της χρονιάς, με τη μικρότερη συγκομιδή πόντων και χρονική παρουσία στο παρκέ που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία (26,4 λεπτά συμμετοχής και 10,2 πόντους ανά ματς).

Ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 1965 που τιμήθηκε με την εν λόγω διάκριση και προήλθε από τον 2ο γύρο των επιλογών στο draft. Και μάλιστα στη θέση 36.