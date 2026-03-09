Με ηγέτη τον Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Νικς επικρατώντας με 110-97 (09/03).
Ο Σλοβένος άσος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, αγγίζοντας το double-double με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την έντονη αντίδραση του Ντόντσιτς προς το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου.
Ο σταρ των γηπεδούχων θεώρησε πως ο Μοχάμεντ Ντιαβαρά υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ εις βάρος του, όμως η άρνηση των διαιτητών να σταματήσουν το παιχνίδι προκάλεσε την οργή του.
Εμφανώς εκνευρισμένος από την απόφαση, ο Ντόντσιτς στράφηκε προς το μέρος τους κάνοντας μια χαρακτηριστική χειρονομία που υπονοούσε χρηματισμό.