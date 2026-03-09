Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε αρκετά παράπονα από τους διαιτητές και φρόντισε να τα εκφράσει με τον πλέον παραστατικό τρόπο.

Με ηγέτη τον Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Νικς επικρατώντας με 110-97 (09/03).

Ο Σλοβένος άσος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, αγγίζοντας το double-double με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την έντονη αντίδραση του Ντόντσιτς προς το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου.

Ο σταρ των γηπεδούχων θεώρησε πως ο Μοχάμεντ Ντιαβαρά υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ εις βάρος του, όμως η άρνηση των διαιτητών να σταματήσουν το παιχνίδι προκάλεσε την οργή του.

Εμφανώς εκνευρισμένος από την απόφαση, ο Ντόντσιτς στράφηκε προς το μέρος τους κάνοντας μια χαρακτηριστική χειρονομία που υπονοούσε χρηματισμό.

Δείτε τη φάση: