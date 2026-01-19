Το NBA Europe προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του «βήματα», όμως βρίσκει εμπόδια…

Το NBA Europe έχει «γεννηθεί» και πλέον, προσπαθεί να κάνει την αρχή, ώστε να βρει τις ομάδες που θα «συνθέσουν» την επερχόμενη νεοσύστατη διοργάνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης ποδοσφαιρικών κολοσσών, που δεν διαθέτουν τμήματα μπάσκετ, ώστε να δημιουργήσουν αντίστοιχο τμήμα και να ενταχθούν στη διοργάνωση.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Άνταμ Σίλβερ είχε αποκαλύψει πως είχε προχωρήσει ήδη σε μία πρόταση προς τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

BBC: Manchester City and United have no plans to have a team in NBA Europe https://t.co/x12YQ7palB — Sportando (@Sportando) January 19, 2026

Πάντως, η απάντηση των δύο συλλόγων του Μάντσεστερ δεν ήταν η αναμενόμενη. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το BBC, τόσο οι «πολίτες», όσο και οι «κόκκινοι διάβολοι», έδωσε αρνητική απάντηση, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο NBA Europe.

Μένει να φανεί εάν θα αλλάξει κάτι, αλλά και σε ποιες άλλες ομάδες σκοπεύει να απευθυνθεί το NBA Europe.

Υπενθυμίζουμε οι άνθρωποι της διοργάνωσης, έχουν λάβει αρνητική απάντηση, σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή, και από την Μπαρτσελόνα, η οποία επέλεξε να παραμείνει πιστή στην Euroleague.