Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία ιδιαίτερη αφιέρωση, σε έναν πρώην προπονητή του.

Τη φετινή σεζόν στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει να πηγαίνει με τα… φρένα σπασμένα.

Αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή των Μπακς, κάτι βέβαια που δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Στον αγώνα στο Ντάλας, απέναντι στους Μάβερικς, ήταν και πάλι ο πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια».

Giannis Antetokounmpo tonight:



30 Points

8 Rebounds

6 Assists

3 Blocks

11/18 FGM

37 Minutes pic.twitter.com/K2MxvihYP8 — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 11, 2025

Ο «Greek Freak» σταμάτησε στους 30 πόντους, ενώ είχε 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Μάλιστα, είχε και 1/2 τρίποντα, όμως το συγκεκριμένο σουτ, ήρθε και με ένα ιδιαίτερο… βλέμμα προς τον προπονητή των Μάβερικς, Τζέισον Κιντ, ο οποίος ήταν και δικός τους προπονητής στους Μπακς, πριν από μερικά χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λοιπόν, όπως δήλωσε, θέλησε να αφιερώσει το εν λόγω τρίποντο στον Κιντ, καθώς όταν είχαν συνυπάρξει στο Μιλγουόκι, τον είχε συμβουλεύσει να μην σουτάρει έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Ο Κιντ είναι ΟΚ (σ.σ. γέλια). Είναι ο άνθρωπός μου. Με βοήθησε πολύ, ένας από τους μέντορές μου. Όχι μόνο ως προπονητής, αλλά είχαμε μία βαθύτερη σχέση. Με έκανε να καταλάβω πώς να δουλεύω σκληρά, τι χρειάζεται για να γίνεις σπουδαίος στη λίγκα. Το να μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν είναι ευλογία. Όταν ο Κιντ ανέλαβε τους Μάβερικς, ο Ντόντσιτς ανέβηκε σε άλλο επίπεδο. Μού έδωσε αυτοπεποίθηση ως προπονητής, αλλά δεν τον κοιτάζω μόνο ως προπονητή.

Ήταν για αυτόν. Όταν ήμουν νέος μου έλεγε να μη σουτάρω τρίποντα. Όταν το έβαλα είπα ‘αυτό είναι για σένα».