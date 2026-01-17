Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θωράκισαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που τραυματίστηκε κιόλας χάνοντας μερικές εβδομάδες και τώρα «τρέχουν» να τον κρατήσουν στο Ουισκόνσιν.

Τα «ελάφια» εξετάζουν τις εναλλακτικές τους για να φέρουν στο Μιλγουόκι έναν παίκτη που θα μπορέσει να συνθέσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να διατηρήσει ζωντανή και «ζεστή» τη σχέση τους.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι αυτό του ιδιόρρυθμου Τζα Μοράντ που δεν τον σηκώνει άλλο το κλίμα στο Μέμφις και ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει, ψάχνοντας την αναγέννηση. Ή και του Ζακ ΛαΒίν με τους Μπακς να έχουν περίπου τρεις εβδομάδες ακόμα μέχρι να εκπνεύσει η διορία του deadline.

Σε μια σεζόν που τα πράγματα δεν πάνε καλά για τα «ελάφια», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει απτόητος τον… χαβά του καταστρέφοντας τις αντίπαλες άμυνες. Παρότι έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνος συμμετοχής του στο παρκέ για να επιβαρύνεται όσο το δυνατόν λιγότερο.

Μετά την εισαγωγική σεζόν του στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ, ο Έλληνας σούπερ σταρ αγωνίζεται και πάλι κάτω από 30′ κατά μέσο όρο. Κάτι που είχε να συμβεί από τότε.

Παραμένει βέβαια ακόμα και σ’ αυτό το διάστημα των 29′, απόλυτα επιδραστικός για τους Μπακς που δεν μπορούν χωρίς εκείνον. Ο Greek Freak μετράει όσα λεπτά τόσους πόντους σχεδόν (28,8) σε αυτά τα 27 ματς που έχει παίξει, όταν με χαοτική διαφορά από τον επόμενο ο πρώτος σκόρερ κάτω από το όριο των 30′.

Αρκετά πιο πίσω, στη θέση Νο2 συναντά κανείς των Τζοέλ Εμπίντ των 24 πόντων κατά μέσο όρο, στα 29.3′ συμμετοχής. Με 22 αγώνες στο ενεργητικό του για την ώρα ο κάτοχος τριών διαβατηρίων σταρ των 76ers.

Αμέσως επόμενος είναι ο Βίκτρο Γουεμπανιάμα των Σπερς. Το παιδί-θαύμα με τις απίθανες διαστάσεις, κόντρα στον οποίο έπαιξε πρώτα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μετά έσταξε μέλι για εκείνον. O Γάλλος άσος των Σπερς έχει 23,9 πόντους στα ίδια ματς (27) σε 28.6” παρουσίας στο παρκέ.

Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα βέβαια δίχως την ανάλη ομαδική επιτυχία, χάνουν την ισχύ και τη δύναμή τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να σπάει ρεκόρ, να φτάνει σε αριθμούς ορόσημο, να μην κόβει ταχύτητα. Οι Μιλγουόκι Μπακς όμως δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.