Μέλι έσταξε ο Εργκίν Αταμάν για τον Τσέντι Όσμαν και την ποιότητά του, μετά τον τουρκικό θρίαμβο επί της Λιθουανίας.

Τι κι αν δεν είχε στη σύνθεσή της ούτε τον Αλπερέν Σενγκούν αλλά ούτε και τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς; Η Εθνική Τουρκίας επιβεβαίωσε την ισχύ της, κάνοντας ό,τι ήθελε τη Λιθουανία και συνέχισε αήττητη στα «παράθυρα» του Μουντομπάσκετ 2027.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε πάρτι στην Κωνσταντινούπολη (94-66) με τον Τσέντι Όσμαν σε μεγάλα κέφια. Ο αρχηγός του γειτονικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και μέγας σταρ του ΠΑΟΚ, τα έκανε ΟΛΑ στο παρκέ και «ανάγκασε» τον Εργκίν Αταμάν να στάξει μέλι για εκείνον.

Είναι γνωστή άλλωστε η φιλοσοφία του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να μιλάει για τους παίκτες του είτε αποθεώνοντάς τους, είτε στήνοντάς τους στον τοίχο για να πάρει το μάξιμουμ από αυτούς στη συνέχεια.

Αυτή τη φορά έβγαλε το καπέλο στον Όσμαν, τον οποίο και χαρακτήρισε κορυφαίο στην Ευρώπη στη θέση του, μετρώντας 22 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος.

«Συγχαίρω τον Τσέντι (σ.σ Όσμαν). Κάνει φανταστική δουλειά ως αρχηγός της ομάδας. Τα δίνει όλα, φυσικά μπορεί να υπάρξουν στιγμές που η απόδοσή του θα πέσει, αλλά σήμερα ήταν και πάλι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Τσέντι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στη θέση του. Όταν του μαθαίνεις το σωστό είδος μπάσκετ, το αντανακλά τέλεια στο γήπεδο. Παίζει και κάνει τους συμπαίκτες του να παίζουν. Συνεισφέρει τα μέγιστα με τον θετικό χαρακτήρα του. Συνεισφέρει πολλά στην ομάδα και ελπίζω να συνεχίσει να είναι ο αρχηγός σε πολλά ματς ακόμα».