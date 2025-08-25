Απίστευτες σκηνές στο τέλος του αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή του Βιλντόζα και τη Δομινικανή Δημοκρατία για το FIBA AmeriCup.

Χάος, γενικευμένη σύρραξη και μη ελεγχόμενη κατάσταση. Το φινάλε ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Δομινικανή Δημοκρατία ήταν έντονο, ξεφεύγοντας από τα νορμάλ πλαίσια για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA AmeriCup.

Το δραματικό τέλος της αναμέτρησης που έφερε τους Δομινικανούς στην επόμενη φάση μετά την επικράτηση με 84-83 στην παράταση, λίγοι θα το θυμούνται με τα όσα συνέβησαν μετά από αυτό.

Με το άκουσμα της… χοντρής κυρίας, οι παίκτες του Πάμπλο Πριχιόνι και η παρέα του Αντρές Φελίζ που έπαιξε φέτος στη Ρεάλ, ενεπλάκησαν στο κέντρο του γηπέδου στη Νικαράγουα όπου διεξάγεται το FIBA AmeriCup 2025. Έπεσε ξύλο και των… γονέων.

Το περιστατικό δεν άργησε να κλιμακωθεί με τον Ντέιβιντ Γκαρσία Τζόυνς, ο οποίος ξεχώρισε στο Summer League με τους Σπερς και έκανε τον Ολυμπιακό να «χτυπήσει την πόρτα του» προτιμώντας όμως ο ίδιος να περιμένει το ΝΒΑ και να κυνηγήσει την τύχη του εκεί, να ξεφεύγει.

Και ενώ προς στιγμήν φαινόταν πως τα πνεύματα ηρέμησαν ανάμεσα στους Αργεντινούς και τους Δομινικανούς, ο περί ου ο λόγος – κορυφαίος παίκτης του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος που σημείωσε 20 πόντους στον αγώνα, κατέβασε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ – έτρεξε κατά μήκος της baseline για να γρονθοκοπήσει αντίπαλό του. Σαν να του την είχε φυλαγμένη.

Δεύτερος γύρος έντασης πριν οι ψυχραιμότεροι πάρουν τα ηνία και επαναφέρουν την τάξη σε ένα αδιανόητο περιστατικό που θύμησε… μποξ.