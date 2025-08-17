Ο Νίκολα Γιόκιτς θα μπορούσε να είχε «ψωνιστεί». Τρεις φορές MVP της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ είναι, μία των Τελικών. Πήρε τους Ντένβερ Νάγκετς από το χέρι και έπειτα από 9 (!) αποτυχημένες προσπάθειες αρχής γενομένης από το 1977, τους οδήγησε στο δαχτυλίδι το 2023.

Καθολικά αναγνωρίσιμος, κυριαρχικός, απίθανος, πολυτάλαντος, πολυσχιδής. Εκεί που πιστεύεις ότι τα έχεις δει όλα από τον Νίκολα Γιόκιτς, εκείνος βρίσκει πάντοτε και κάτι ακόμα.

Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιστός στο κάλεσμα του Σβέτισλαβ Πέσιτς. «Παρών» στην Εθνική Σερβίας που φαντάζει το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Νίκολα Γιόκιτς όχι μόνο άφησε τα άλογά του και την αγαπημένη του offseason για να συμβάλει στην απόπειρα των «Πλάβι» ώστε να ανέβουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά στην ιστορία τους ως ανεξάρτητο κράτος (από το 2001 ως Γιογκοσλαβία) αλλά έχει πάρει σοβαρά τον ρόλο του.

Ο «Joker» δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Δίχως ίχνη βεντετισμού, μπήκε αμέσως στην προετοιμασία της Εθνικής του ομάδας και παραδίδει μαθήματα. Εντός και εκτός παρκέ, αγωνιστικά και μη. Όπως αυτό που έκανε με τον Νίκολα Τόπιτς στο φινάλε του φιλικού με την Τσεχία.

Nikola Jokic didn’t like that Nikola Topic didn’t high-five every teammate after he subbed out, so Jokic made him get up & do it 💯



Respect to Jokic! 👏



Οι Σέρβοι επικράτησαν άνετα (113-84) ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και μερικά δευτερόλεπτα πριν ακουστεί η «χοντρή κυρία», ο Πέσιτς τράβηξε στον πάγκο τον άσο των Θάντερ και πρωταθλητή του ΝΒΑ. Ο μεγάλος τυχερός (λόγω κατάκτησης) – άτυχος της φετινής σεζόν στην Οκλαχόμα, δεν έδωσε το χέρι του ως είθισται σε όλους τους συμπαίκτες του στον πάγκο.

Και ο Νίκολα Γιόκιτς έσπευσε να τον επιπλήξει με ήρεμο τρόπο. Άμεσα εκείνος σηκώθηκε και το έκανε, όπως μαθαίνουν στη Σερβία από μικρά παιδιά. Και το ακολουθούν μέχρι να αποσυρθούν από την ενεργό δράση. Είναι κανόνας, είναι βίωμα.

Τι κι αν ήταν φιλική αναμέτρηση και το σκορ είχε ξεφύγει; Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν το άφησε να… πέσει κάτω. Η φιλοσοφία του αυτή, αποτελεί ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που διαθέτει και τον κάνουν να ξεχωρίζει. Μαζί φυσικά με το μπασκετικό του IQ, τη σωματοδομή του και το αγωνιστικό του ταλέντο.