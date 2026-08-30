Μονάχα δύο Εθνικές ομάδες συνεχίζουν ακάθεκτες την πορεία τους για το Κατάρ το καλοκαίρι του 2027. Και η μία, αποτελεί ίσως… έκπληξη,

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της πρώτης ημέρας των δεύτερων αγώνων του «παραθύρου» του Αυγούστου και η κατάσταση σε κάποιους ομίλους των προκριματικών της Ευρώπης, έχει αρχίζει να ξεκαθαρίζει όσον αφορά την πρόκριση στα τελικά του Μουντομπάσκετ του Κατάρ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σε άλλους πάλι, όπως αυτός της Εθνικής ομάδας, γίνεται ο… κακός χαμός, αφού δύο θετικά αποτελέσματα χωρίζουν τη «γαλανόλευκη» που βρίσκεται στην τελευταία θέση του γκρουπ με ρεκόρ 3-4 και τις Ισπανία-Ουκρανία που ηγούνται με 5-2.

Γεγονός που σημαίνει πως παρότι η «Επίσημη Αγαπημένη» έχει λοξοδρομήσει χωρίς να παρουσιάζει μάλιστα μία θελτική εικόνα παρά μία μπερδεμένη – αυτό είναι και το πιο σημαντικό – παραμένει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Αν και πρέπει να διαφοροποιηθεί άρδην η εικόνα της για να διεκδικήσει την παρουσία της σε έκτο συνεχόμενο Μουντομπάσκετ μετά το ασημένιο στη Σαϊτάμα, την 11η θέση στην Τουρκία το 2010, την 9η στην Ισπανία το 2014, την 11η και πάλι στην Κίνα το 2019 και την 15η στις Φιλιππίνες το 2023.

Την ίδια ώρα, δύο Εθνικές ομάδες συνεχίζουν αήττητες την πορεία τους οδηγώντας φυσικά την κατάταξη στους ομίλους της.

Κι αν για το ένα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υπήρχαν βάσικες υποψίες πως έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει τέτοια συνέπεια καθώς διαθέτει ίσως το καλύτερο υλικό της ιστορίας της, όπως φάνηκε και πριν μερικούς μήνες στη Ρίγα, το ρεκόρ της άλλης Εθνικής ομάδας (7-0) εντυπωσιάζει.

Έχει βρει το κουμπί όμως ο πρώην προπονητής του Άρη, Ιγκόρ Μίλισιτς, στην Εθνική Πολωνίας να βγάζει το 100% των δυνατοτήτων των αθλητών του, παρά τη δύσκολη συνθήκη των προκριματικών.

Οι Πολωνοί του Πονίτκα και του Λόιντ, εκμεταλλεύτηκαν τον όμιλο στον οποίο βρίσκονταν και μπήκαν με το απόλυτο στο νέο γκρουπ και τη β’ φάση των προκριματικών όπου προστέθηκε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου Γερμανία στο γκρουπ της.

Έτσι λοιπόν η συνάντηση των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων στο ντέρμπι του ομίλου, βρίσκει την Εθνική Πολωνίας στην κορυφή με 7-0 ρεκόρ αφού δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στο Ισραήλ, στη Ρίγα.

Κλασσικός, εντυπωσιακός ο Πονίτκα της Εθνικής Πολωνίας. Από εμφανίσεις σαν αυτές που κάνει στα προκριματικά γοητεύτηκε ο Παναθηναϊκός και τον έκανε δικό του στην προ Αταμάν εποχή.

Και αφού έπεσε στο τραπέζι ο Εργκίν Αταμάν, η δική του Τουρκία είναι η δεύτερη Εθνική ομάδα που συνεχίζει με τα φρένα σπασμένα. Ο Τσέντι Όσμαν κάνει…όργια και οι γείτοντες δεν παίζονται.

Οι Ιταλοί δεν έκοψαν βαθμούς από τους Τούρκους που έκαναν… κομμάτια τη «Λιέτουβα» και καλπάζουν προς το Κατάρ. Ακόμα βέβαια δεν έχουν συναντήσει τους Σέρβους που έχασαν δύο ματς στην πρώτη φάση και πλέον προσέχουν για να έχουν.