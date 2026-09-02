Αν οι έννοιες του ηγέτη και του πιστού στρατιώτη είχαν τη φωτογραφία εντός προσώπου, τότε θα ήταν η δική του. Ποιος δεν βγήκε ούτε δευτερόλεπτο στο τελευταίο ματς των «παραθύρων»;

«Παραθύρων» συνέχεια στην ευρωπαϊκή ζώνη με την Εθνική ομάδα να μένει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 αν και έχει ακόμα, αρκετό δρόμο να διανύσει.

Η «γαλανόλευκη» κέρδισε την Ισπανία, οι Μήτογλου-Ντόρσεϊ της έδωσαν το φιλί της ζωής και η Εθνική ομάδα ελπίζει. Παρόλα αυτά μπάσκετ δεν παίζεται μονάχα εδώ, αν και το γκρουπ της «γαλανόλευκης» μοιάζει το πιο αμφίρροπο, 4 στροφές πριν την τελική ετυμηγορία.

Κι αυτό κυρίως χάρις την Πορτογαλία και τη Γεωργία που μπήκαν… σφίνα. Και έδωσαν άλλη αίγλη στο θρίλερ, όπως αναμένεται μέχρι τέλους.

Οι συμπαθέστατοι Γεωργιανοί που παλεύουν σαν μία γροθιά μέχρι τέλους, πετυχαίνοντας σπουδαία επιτεύγματα παρότι υπολείπονται σε βάθος αφού είναι χαοτική η διαφορά των πρωταγωνιστών με εκείνους που έρχονται από πίσω να βοηθήσουν, έκαναν το 2/2 με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία για να βρεθούν στο 5-3 και την τρίτη θέση που τους δίνει το εισιτήριο.

Γεγονός που συνέβη (και) χάρις την αυτοθυσία των ηγετών τους. Άπαντες αποδέχθηκαν την πρόσκληση και με τους NBAers παρόντες (Μαμουκελασβίλι, Μπιτάτζε), η ομάδα του Ντζίκιτς έφτασε στον επιδιωκόμενο σκοπό. Και με τον σχεδόν 40χρονο Θαντ ΜακΦάντεν για νατουραλιζέ.

Εκείνος βέβαια που έκλεψε για μία ακόμα φορά την παράσταση στα «παράθυρα», ήταν ο αρχηγός και ηγέτης του συνόλου αυτού. Ο Τόκο Σενγκέλια που έχει παίξει με σπασμένα πλευρά, ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα και μπαίνοντας ξανά στο παρκέ σε λιγότερο από 24 ώρες και με πρόβλημα στην καρδιά για αυτό το σύνολο και την πατρίδα, ήταν και πάλι ασταμάτητος.

Ο νυν άσος της Ντουμπάι BC, έδωσε συνέχεια στη φοβερή παράστασή του απέναντι στην Ισπανία (37π., 10 ριμπ.) στα «παράθυρα» του Ιούλη, τόσο απέναντι στο Μαυροβούνιο (24π., 7 ριμπ. σε 34′) όσο και κόντρα στην Πορτογαλία (26π., 6 ριμπ., 3 ασίστ) για να πάρει την Εθνική της πατρίδας του από το χέρι. Όπως κάνει εδώ και χρόνια.

Στο διπλό μάλιστα της Γεωργίας στο Ματοσίνιος που δεν βόλεψε τη «γαλανόλευκη», δεν βγήκε καθόλου από το παρκέ. Ατόφιο 40άρι για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο έναν εντυπωσιακό μέσο όρο χρόνου συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια.

Ο Τόκο Σενγκέλια έχει παίξει στο 95,2% του διαθέσιμου χρόνου κόντρα σε Ισπανία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία στα 35 του σχεδόν χρόνια. Αφού και με τους Ισπανούς στην Τιφλίδα (91-89), αγωνίστηκε 44:31 από τα 45 συνολικά λεπτά του ματς (είχε πάει στην παράταση).

Εκείνος βέβαια που οριακά βρίσκεται από πάνω του στα συνολικά λεπτά των «παραθύρων», γράφοντας διαρκώς 30+, είναι ο αρχηγός της Ισλανίδας Τρίγκβι Χλίνασον με 259 λεπτά σε 8 ματς έναντι 256 του Σενγκέλια.

Την ευκαιρία να μπει ακόμα πιο γερά στο κόλπο της πρόκρισης θα έχει την επόμενη στροφή (26/11) η Εθνική ομάδα απέναντι στον Σενγκέλια και την παρέα του, σε ελληνικό έδαφος.