Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο απέδειξε για άλλη μία φορά ότι διαφέρει από όλους τους υπόλοιπους προπονητές.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Τρομερός, ετοιμόλογος. Δίχως ψήγματα «ερωτοντροπής». Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είναι μία κατηγορία μόνος του. Απίθανος, μοιράζει ατάκες και άφθνονο γέλιο.

Ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής που φημίζεται για την ιδιαίτερη φύση και την «τρέλα» που κουβαλά, ήδη από τα χρόνια του ως παίκτης, δεν άφησε παραπομενόμενο το κοινό του ούτε στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ιταλίας, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Γ΄ ομίλου.

Λόγω της έντονης παρουσίας Ελλήνων δημοσιογράφων στην Κύπρο και τη Λεμεσό, ο Ποτσέκο (και ο αρχηγός Νικολό Μέλι) έγινε δέκτης αρκετών ερωτήσεων για την Εθνική Ελλάδος και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μεταξύ αυτών και του τρόπου που θα επιχειρήσουν να σταματήσουν τη «γαλανόλευκη» και τον σούπερ σταρ της στην πρεμιέρα. Και εκεί ο Ποτσέκο, μοίρασε άφθνονο γέλιο.

«Χάσαμε από αυτούς, δίχως αυτούς τους τρεις παίκτες. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συμβεί αύριο αν τους αντιμετωπίσουμε και με τους τρεις; Πιστεύω στους παίκτες μου όμως…», είπε αρχικά για το γεγονός πως πριν από λίγες ημέρες, η «Επίσημη Αγαπημένη» επιβλήθηκε της «σκουάντρα ατζούρα» στο νήμα, παρά τις απουσίες της.

Για την viral αγκαλιά στο EuroBasket 2022, τόνισε πως… «Μετά το παιχνίδι πριν από λίγες μέρες, όταν συναντηθήκαμε στο κέντρο του γηπέδου στο τέλος του ματς, ήταν έτοιμος… (σ.σ. να με αγκαλιάσει έδειξε με την γλώσσα του σώματος) και εγώ έκανε ότι θα πηδήξω, έτρεξα αλλά σταμάτησα. Και του είπα ‘συγγνώμη Γιάννη, δεν είμαι σε φόρμα’ και γελάγαμε», είπε ξεκαρδίζοντας το ακροατήριό του. Είναι ένας σπουδαίος τύπος, σπουδαίος τύπος.»

Τέλος και απαντώντας σε ερώτηση για τον Greek Freak και τον τρόπο που θα προσπαθήσει να του βάλει φρένο, για την οποία ο Μέλι έκανε… πάσα στον προπονητή του, τόνισε: «Έχω έναν φίλο σνάιπερ. Θα τον βάλουμε στο πάνω διάζωμα», είπε αρχικά για να τον ρωτήσει ο Μέλι «τι είδους φίλους έχεις». «Αρκετούς», είπε ο Ποτσέκο μέσα σε γέλια. Και συνέχισε.

«Πιθανότατα θα το κάνουμε αυτό στην πρώτη περίοδο. Οπότε δεν θα παίξει στο δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Ο φίλος μου είναι ένας πραγματικά καλός σνάιπερ. Αυτή είναι η μόνη επιλογή, στην οποία καταλήξαμε με το σταφ μου. Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Το να τον σταματήσεις είναι αδύνατο», σημείωσε περιπαικτικά και με μεγάλη δόση χιούμορ.

Και κατέληξε… «θα είναι σε κάθε περίπτωση ‘Ιταλία-Ελλάδα’. Είναι ασταμάτητος στο ΝΒΑ και πιστεύετε ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς; Όχι.»