O Γιόνας Βαλαντσιούνας θα «μπει» στο EuroBasket 2025, έχοντας μία σπουδαία πρωτιά στο… τσεπάκι του! Ωστόσο, σε λίγες εβδομάδες μπορεί να την έχει «χάσει».

Το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας απασχόλησε πολύ τον ελληνικό Τύπο τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο 33χρονος μπασκετμπολίστας έφτασε μία… ανάσα από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, οι Ντένβερ Νάγκετς έβαλαν «φρένο», καθώς ήθελαν να τον κρατήσουν στο δυναμικό τους. Επομένως, οι «πράσινοι» έψαξαν άλλες περιπτώσεις και «κλείδωσαν» την υπογραφή του Ρισόν Χολμς.

Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, μιας και η μπασκετική υψήλιος κινείται σε… ρυθμούς EuroBasket 2025.

Μία διοργάνωση, που ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα «μπει» σε αυτή έχοντας μία ξεχωριστή πρωτιά στο… τσεπάκι του. Ωσόσο, θα πρέπει να «προσέχει», γιατί μπορεί εύκολα να τη «χάσει».

Ο αντιπρόεδρος των Νάγκετς το… ξέκοψε στον Παναθηναϊκό για τον Βαλαντσιούνας Κατηγορηματικός αναφορικά με το μέλλον του Γιόνας Βαλαντσιούνας, εμφανίστηκε σε λεγόμενά του και ο αντιπρόεδρος των Ντένβερ Νάγκετς.

Η απουσία του Μπελινέλι, που φέρνει στο Νο.1 τον Γιόνας Βαλαντσιούνας

Πριν από λίγες ώρες η επίσημη ιστοσελίδα του EuroBasket έκανε γνωστούς τους TOP-100 σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης!

Η αλήθεια είναι πως ελάχιστοι είναι οι αθλητές της λίστας, που θα πάρουν μέρος στο τουρνουά, που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες.

Οι πιο πολλοί, άλλωστε, έχουν «κρεμάσει» τα παπούτσια τους προ πολλού. Αν ρίξουμε μία ματιά, στους ενεργούς καλαθοσφαιριστές θα μπορούσε να βρούμε και την πρωτιά του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο Λιθουανός σέντερ έχει σκοράρει 475 πόντους στην καριέρα του σε EuroBasket και είναι στη θέση Νο.58 της λίστας.

Η επίδοσή του αυτή είναι αρκετή, ώστε να είναι στην «κορυφή» των μπασκετμπολιστών, με τους περισσότερους πόντους, που σε λίγο καιρό θα τους δούμε και live!

Η πρωτιά θα μπορούσε να είναι και διαφορετική. Ωστόσο, η μη συμμετοχή του Μάρκο Μπελινέλι στην προετοιμασία της Ιταλίας και η πιθανή του απόσυρση, άλλαξε τα δεδομένα.

Πλέον, ο «ψηλός» των Ντένβερ Νάγκετς θα θελήσει να κάνει ένα αξιόλογο τουρνουά, ώστε να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά από τους «διώκτες» του!

O αθλητής, που θα δώσει το «παρών» στην επερχόμενη διοργάνωση και «κυνηγάει» τον Γιόνας Βαλατσιούνας είναι ο Ντένις Σρέντερ.

Και μάλιστα είναι πολύ κοντά, καθώς έχει -μέχρι στιγμής- 448 πόντους. Εσείς τι λέτε θα μπορέσει να τον «ξεπεράσει» και να γίνει το Νο.1;

Δείτε ΕΔΩ τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία των EuroBasket.