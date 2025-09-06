Ένα απρόοπτο γεγονός έλαβε χώρα στο EuroBasket, καθώς οι Αρχές «έκλεισαν» τον κεντρικό δρόμο, έξω από τη Xiaomi Arena, για περίπου 20 λεπτά!

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Η Εθνική προετοιμάζεται για την απαιτητική της «αποστολή» απέναντι στο Ισραήλ (07/09, 21:45) για τους «16» του EuroBasket.

H «γαλανόλευκη» βρίσκεται ήδη στη Ρίγα, όπου θα έχουν διεξαχθεί τα πρώτα νοκ-άουτ παιχνίδια.

Ωστόσο, ένα απρόοπτο γεγονός υπήρξε στη διοργάνωση. Η προπόνηση της «γαλανόλευκης» έγινε στο Olympic Sports Center, το βοηθητικό γήπεδο απέναντι από τη Xiaomi Arena.



Την ώρα, που οι παίκτες τους Ισραήλ ήταν έτοιμοι να μπουν στο παρκέ έγινε γνωστό από τις αστυνομικές Αρχές πως «απέκλεισαν» τον κεντρικό δρόμο που χωρίζει τις δύο εγκαταστάσεις. Αυτό έγινε, καθώς εντοπίστηκε ένα «ύποπτο δέμα».

Το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να δοθεί εντολή να «κλείσει» ένα μέρος του δρόμου, από όπου δεν μπορούσε να περάσει κανένας.

Όσοι είχαν βγει από το γήπεδο, δεν τους επιτρεπόταν να περάσουν από αυτόν τον δρόμο. Όπως φυσικά απαγορευόταν η είσοδος, μέσω εκείνου του μέρους, στο γήπεδο.

Αυτό διήρκησε για αρκετά λεπτά. Όμως, μετά από λίγο επανήλθε η κανονικότητα. Η διέλευση του κόσμου συνεχίστηκε και πλέον όλα κυλούν ομαλά, έξω από το γήπεδο.

Δείτε στιγμές από την εν λόγω αναστάτωση στο παρακάτω βίντεο: