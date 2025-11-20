Ο Λούκα Μπάνκι έχει δείξει ότι είναι ένας πολύ ικανός προπονητής. Με (άλλη) μια του ενέργεια, έδειξε ότι είναι όμως άνθρωπος πάνω απ’ όλα.

Ένα μακρόσυρτο και πολύβουο χειροκρότημα, ένα standing ovation για τον Λούκα Μπάνκι που το αξίζει και με το παραπάνω. Γεγονός που αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και της Εφές που λίγο έλειψε να… φράξει τον δρόμο του Παναθηναϊκού στα προηγούμενα playoffs της Ευρωλίγκας, ανέλαβε τις τύχες του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος. Η μετά Τζιανμάρκο Ποτσέκο εποχή που προσέφερε πολλά στην «σκουάντρα ατζούρα» και την μεγάλωσε ξανά, φέρει την υπογραφή του Λούκα Μπάνκι. Και με μια του κίνηση, τους κέρδισε όλους.

Ο πρώην τεχνικός της Λετονίας και η ιταλική Ομοσπονδία, προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση που χρίζει επευφημιών. Οι γείτονες κάλεσαν ενόψει των επερχόμενων «παραθύρων» της επόμενης εβδομάδας τον μαχητή Ακίλε Πολονάρα, χρίζοντάς τον μάλιστα και αρχηγό.

Ο πρώην παίκτης της Βίρτους και νυν της Σάσαρι που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο για να κρατηθεί στη ζωή, είχε σοκάρει πρόσφατα όταν είχαν βγει προς τα έξω οι σκέψεις του και οι πιθανότητές που είχε για να κρατηθεί στη ζωή, κατά την πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία της καταπολέμησης της λευχαιμίας.

Ανάμεσα λοιπόν στους 17 που κλήθηκαν στην Εθνική Ιταλίας, συναντά κανείς και τον «στρατιώτη» Πολονάρα. Την ευαισθησία τους και την ενσυναίσθηση που τους διακατέχει για τον συμπατριώτη και φίλο τους Αχιλλέα, είχαν δείξει οι Ιταλοί διεθνείς και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Ευρωμπάσκετ σε Κύπρο και Λετονία.

World Cup 2027 Qualifiers: i 17 Azzurri del CT Luca Banchi 📋



A una settimana dall’esordio vs 🇮🇸, ecco i convocati per il raduno di Tortona.

Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano 💙#Italbasket pic.twitter.com/aJeumT0rdm — Italbasket (@Italbasket) November 20, 2025

Τι κι αν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί; Οι γείτονες έδειξαν για μία ακόμα φορά την αγάπη τους και το νοιάξιμό τους για τον Πολονάρα που αναρρώνει και δυναμώνει μετά τον πιο σημαντικό αγώνα που έδωσε. Ο Πολονάρα συνεχίζει και νοσηλεύεται, από το σπίτι του βέβαια πλέον. Δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα και τα παιδιά του, που του επεφύλασσαν μία πολύ όμορφη έκπληξη κατά την επιστροφή του, κοντά τους.

Η Ιταλία είναι στον Δ’ Όμιλο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 και θα υποδεχθεί στην πρεμιέρα την Ισλανδία (27/11), ενώ στη 2η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με τη Λιθουανία (30/11).

Αναλυτικά, οι 17 παίκτες που επέλεξε ο Λούκα Μπάνκι που είχε παίκτη τον Πολονάρα και στην Βίρτους Μπολόνια:

Αμεντέο Ντέλα-Βάλε

Στέφανο Τονούτ

Αμεντέο Τεζιτόρι

Γκαμπριέλε Προτσίντα

Ντιέγκο Καραβάγκλια

Φραντσέσκο Φεράρι

Τομάσο Μπαλντάσο

Λουίτζι Σουίγκο

Λεονάρντο Κάντι

Νταβίντε Καζάριν

Ακίλε Πολονάρα

Ματέο Λιμπρίτσι

Ρικάρντο Ροσάτο

Μπαζίλε Γκραντ

Νικόλα Ακέλε

Λούκα Βιντσίνι

Τζον Πετρουτσέλι

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας της Ιταλίας αναφέρει: «Μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα εναντίον της Ισλανδίας , ορίστε οι παίκτες που κλήθηκαν για το προπονητικό καμπ της Τορτόνα.

Ξεχωρίζει το όνομα του Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στην ομάδα, θα είναι ο αρχηγός της».