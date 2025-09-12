Ο Τσέντι Οσμάν πονάει και μαζί όλη η Τουρκία, ενόψει του σπουδαίου ημιτελικού με την Εθνική ομάδα.

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στο τουρκικό στρατόπεδο ενόψει του σπουδαίου ημιτελικού με την Εθνική Ομάδα (12/9, 21:00), η οποία έχει να κάνει κυρίως με τον Τσέντι Οσμάν. Ο Μάριους Πονίτκα «γκρέμισε» άθελά του τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να παίξει με την Εθνικής Ελλάδος.

Ο πρώην ΝΒΑερ και πάλαι ποτέ συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος και με δυσκολία από τον αγώνα με την Πολωνία έστω κι αν γύρισε.

Και παρότι η κλινική του εικόνα δεν σήμανε συναγερμό, στην πραγματικότητα οι «καμπάνες» ήχησαν. Το πόδι του Τσέντι Οσμάν πρήστηκε, η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για κάταγμα κόπωσης. Αυτό – βάσει και των όσων δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν – το γλύτωσε, παρόλα αυτά ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη «φωτιά», αναφορικά με την πιθανή συμμετοχή του στον ημιτελικό.

Το «κογιότ» των πρασίνων που αποτελεί λίρα εκατό στο τρανζίσιον και το ανοιχτό γήπεδο, θα δοκιμάσει να τεθεί στη διάθεση του Αταμάν, παίζοντας μέχρι και με ένεση. Θέλει σαν τρελός να συνεισφέρει, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αν το οίδημα δεν υποχωρήσει.

Παρά τα γνωστά mind games λοιπόν του Εργκίν Αταμάν, η κατάσταση της υγείας του Τσέντι Οσμάν δεν προέρχεται από τα… παραμύθια της Χαλιμάς. Η δυσκολία στο βάδισμα και συνεπώς στη συμμετοχή του, είναι δεδομένη, όπως φάνηκε και από την κάμερα του Ole.gr.

Video του Ole από την προπόνηση της Τουρκίας, με τον Τσέντι Οσμάν να φαίνεται πως δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.#OleGr #Osman #Turkey #HellenicBF #ethnikielladas pic.twitter.com/CGNYZwiGLx — Ole.gr (@Olegr470656) September 11, 2025

Άλλωστε μερικά από τα δυνατά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αποτελούν η ταχύτητα, το γερό του πάτημα και η διεισδυτικότητά του, τα οποία δύσκολα θα μπορέσει να αναπτύξει στο βαθμό που θέλει και μπορεί.

Μία ενδεχόμενη απουσία του Τσέντι Οσμάν από αυτήν την Εθνική Τουρκίας στο εν λόγω χρονικό σημείο και με το υπάρχον υλικό, αποτελεί ΤΕΡΑΣΤΙΟ πλήγμα για τον Εργκίν Αταμάν και τους γείτονες, αφού θεωρείται ένας από τους τρεις «σωματοφύλακες». Άξιος συμπαραστάτης του Αλπερέν Σενγκούν και εξίσου επιδραστικός με τον Σέιν Λάρκιν.

Ο Τσέντι Οσμάν που έχει ρίξει το βάρος στο σκοράρισμα και την αμυντική του συνέπεια. Έχει γράψει για την ώρα 14,9 πόντους κατά μέσο όρο με εξαιρετικά ποσοστά αφού έχει πάνω από 50% σε όλα. Δεύτερος σκόρερ της εθνικής Τουρκίας, πόσω από τον Σενγκούν. Ο άσος του «τριφυλλιού» σουτάρει με το αστρονομικό 51,2% από το τρίποντο (3/5,9), ευστοχώντας σε περισσότερα σουτ έξω από τα 6,75 σε σχέση με δίποντα.

Ένας παίκτης που γνωρίζει τον Εργκίν Αταμάν, τη διαχείρηση και τα συστήματά του. Ο Τσέντι Οσμάν βγάζει ένταση και η Τουρκία τον έχει ανάγκη. Άλλωστε παίζει κοντά στα 27′ σε ένα ούτως ή άλλως κλειστό ροτέισον από πλευράς Αταμάν.

Εκτός όλων των άλλων, αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους «πολεμιστές» του Εργκίν Αταμάν με… χιλιόμετρα στα πόδια του σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο Τσέντι Οσμάν όταν νιώθει καλά με τον εαυτό του και έχει αυτοπεποίθηση, μοιάζει σχεδόν άτρωτος. Δεν χαμπαριάζει, παίζει λες και έχει… φτερά στα πόδια. Ο γεμάτος αμφιβολίες όμως και δεύτερες σκέψεις Τσέντι Οσμάν, πέρα από το γεγονός πως μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος της Εθνικής Τουρκίας αν δεν είναι έτοιμος, απέχει παρασάγγας από αυτό που φανέρωσε στους «πράσινους» μετά το πρώτο δίμηνο.