Αν πειράξεις τον Λούκα Ντόντσιτς, την… έβαψες. Αυτό φαίνεται πως έχουν εμπεδώσει αλλά και εφαρμόσει άπαντες στην Εθνική Σλοβενίας που προσέχουν τον ηγέτη και αρχηγό τους, σαν κόρη οφθαλμού. Δεν γίνεται κι αλλιώς, δίχως εκείνον δεν κάνουν.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2017 στάθηκαν κάτι περισσότερο από αξιοπρεπέστατα απέναντι στο φαβορί του Δ’ ομίλου Γαλλία, διεκδικώντας την πρώτη τους νίκη στο τουρνουά μέχρι τέλους. Αυτή όμως δεν ήρθε.

WOW, what a situation. 😱😱😱



France and Slovenia players started to shake hands, and then Sylvain Francisco picked up the ball from the floor and went for a layup, which led to a brawl.



CRAZY MOMENT IN KATOWICE.#EuroBasket #EuroBasket2025 https://t.co/7kb6GTEuJV — Basketball Sphere (@BSphere_) August 30, 2025

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο που λίγο έλειψε να βάλει… φωτιά στο ματς στα τελευταία του δευτερόλεπτα με μία απερισκεψία του, ήταν ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ οδηγώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του εκ του ασφαλούς στο 2/2.

Το αντίπαλο δέος Λούκα Ντόντσιτς, είχε και πάλι λίγους συμπαραστάτες, με τους 39 πόντους του (+ 9 ριμπ., 4 ασ.) να μην αρκούν στους Σλοβένους. Και πως να συμβεί αυτό όταν δέχθηκαν για δεύτερο σερί ματς πάνω από 100 πόντους;

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο απόλυτος σταρ της ομάδας του Σέκουλιτς με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους γύρω τους. Σε κάποιο σημείο του αγώνα μάλιστα, παραλίγο να ανάψουν και τα αίματα όταν ο Έλι Οκόμπο θέλησε να πάρει την μπάλα που βρισκόταν μπροστά από τον ακίνητο Ντόντσιτς και να τη δώσει για επαναφορά.

Κι αφού είδε τον «αστέρα» των Λέικερς να μην κινείται, είπε να τον σπρώξει ρίχνοντάς τον κάτω. Γεγονός που εκνεύρησε τον συμπαίκτη του Κλεμόν Πρέπελιτς που είπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Επιστρέφοντας δηλαδή το σπρώξιμο.