Με μία μπλούζα αφιερωμένη στον Ακίλε Πολονάρα, οι Ιταλοί διεθνείς έδειξαν για άλλη μια φορά τη συμπαράστασή τους!

Οι Ιταλοί διεθνείς δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους προς τον Ακίλε Πολονάρα, για άλλη μια φορά.

Στον πρόσφατο φιλικό αγώνα, η «σκουάντρα ατζούρα» νίκησε 84-72 την Αργεντινή, όμως αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν η ενέργεια των παικτών του Τζιαμάρκο Ποτσέκο.

Italian national team showing love to Achille Polonara during their #EuroBasket preparation, who’s currently continuing treatment for myeloid leukemia 🇮🇹



Stay strong, Achille 💪

Οι Ιταλοί φορούσαν μπλουζάκια με το όνομα «Ακίλε» και τον αριθμό 33, που είναι το νούμερο της φανέλας του Πολονάρα. Με αυτήν την κίνηση, οι παίκτες της ιταλικής ομάδας έδειξαν τη στήριξή τους στον Ιταλό, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική Ιταλίας ξεκίνησε την προετοιμασία της επικοινωνώντας μέσω βίντεο με τον Πολονάρα. Ο παίκτης της Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών. Στο παρελθόν, ο Πολονάρα είχε αντιμετωπίσει και νικήσει τον καρκίνο των όρχεων.