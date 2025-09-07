Ο Ματέους Πονίτκα κάνει τρομερά πράγματα στο EuroBasket! Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά, που η Πολωνία τον «καλεί» και αυτός φωνάζει «παρών»!

Πολλές φορές έχουμε ακούσει για κάποιον αθλητή, να τον αποκαλούμε: «παίκτη εθνικής ομάδας».

Χωρίς καμία αμφιβολία ένας από αυτούς είναι και ο Ματέους Πονίτκα! Η Πολωνία θα παίξει για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket, μιας και στους «16» άφησε εκτός διοργάνωσης τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (07/09, 80-72).

Ένας από τους πολυτιμότερους, ήταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, που είναι σε «δαιμονιώδη» κατάσταση!

Στο τουρνουά σκοράρει με τρομερή συνέπεια, καθώς η λιγότεροί του πόντοι σε ένα παιχνίδι είναι οι 16! Tην ίδια ώρα, μετράει σε έξι αναμετρήσεις 18 πόντους κατά μέσο όρο!

Με αυτόν τον τρόπο έχει «σβήσει» τα όσα έκανε τη σεζόν 2023-24 στην Παρτιζάν. Τι εννοούμε; Πως την τελευταία σεζόν στα παρκέ της Euroleague, σε 26 ματς είχε αθροιστικά 63 πόντους!

Κι όλα αυτά, ενώ στο EuroBasket έχει ήδη 108 και το… κοντέρ συνεχίζει να γράφει! Προφανώς, δεν μιλάμε για «σύμπτωση», καθώς ο Ματέους Πονίτκα είναι ένας μπασκετμπολίστας, ο οποίος συνηθίζει να «μεταμορφώνεται» στην εθνική του.

Ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν αθλητή, που το 2022 έκανε το τέταρτο triple-double στην ιστορία του EuroBasket και «πέταξε» εκτός τη Σλοβενία στα προημιτελικά!

Τα πεπραγμένα του με την Πολωνία, προφανώς θα «έπαιξαν» τον ρόλο τους και για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, όποτε παίζει με το εθνόσημο στο στήθος μάς υπενθυμίζει όλα τα στοιχεία, για τα οποία τον έκαναν δικό τους οι «πράσινοι» το καλοκαίρι του 2022!