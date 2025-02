Ο Φιλίπ Πετρούσεφ διανύει μία σεζόν που το κοσμητικό επίθετο «αξιοπρόσεκτη», μοιάζει πολύ «φτωχό» για να τη περιγράψει. Στον Ερυθρό Αστέρα και την επιστροφή στη γενέτειρά του έχει σημαντικό ρόλο, όντας ένας από τους κύριους λόγους που οι «ευθρόλευκοι» του Γιάννη Σφαιρόπουλου χτυπάνε για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μία θέση στην post season της Euroleague.

Κομβικός σε όλες τις διοργανώσεις, κορυφαίος και στον πρόσφατο τελικό Κυπέλλου Σερβίας. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ τα κάνει όλα και… συμφέρει. Στον Ολυμπιακό αφενός τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση αφού ανήκει στην ομάδα του Πειραιά ο παίκτης, αφετέρου χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο με την περίπτωσή του.

Ο Πετρούσεφ βέβαια έχει πάρει φόρα και τη λάμψη του, τη μετέφερε και στο τελευταίο «παράθυρο» της FIBA με το εθνόσημο.

Η γκάμα των επιθετικών του κινήσεων, δεδομένη και την ξεδίπλωσε σε όλη της το μεγαλείο και απέναντι στη Φινλανδία το βράδυ του Σαββάτου (22/2) για το 5/5 της Εθνικής Σερβίας.

Ο πολυσχιδής Πετρούσεφ ήταν ασταμάτητος. Με παιχνίδι στο post, απειλή από μακριά, plays με πρόσωπο στο καλάθι, pick n’roll, pick n’ pop. Ο διεθνής φόργουορντ σέντερ των «Πλάβι» διαθέτει μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι του, σε τέτοιο βαθμό που ελάχιστοι στην Ευρώπη μπορούν να τον ακολουθήσουν.

34 PTS 8 REB 4 AST



Filip Petrusev looked unstoppable as @KSSrbije 🇷🇸 remain undefeated!#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/jPm7NozAlG — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2025

Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Πετρούσεφ που ήταν καθόλα επιδραστικός και στο ολυμπιακό τουρνουά της Γαλλίας και την πορεία μέχρι το χάλκινο μετάλλιο, σημείωσε μάλιστα νεό εθνικό ρεκόρ. Οι 34 πόντοι που σταμάτησε κόντρα στους Φινλανδούς, ήταν οι περισσότεροι που έχει βάλει συμπατριώτης του από το 2007 και έπειτα, όταν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ονομασία της Σερβίας.

Ή αν προτιμάτε, ανήλθε στη 2η θέση με τους περισσότερους πόντους που έχει βάλει κάποιος «Πλάβι» σε επίσημο παιχνίδι με την Εθνική ομάδα μετά τους 41 του Σάσα Τζόρτζεβιτς στη Λιθουανία, το 1995 στο Ευρωμπάσκετ.

Κάπως έτσι, άφησε πίσω του… ιερά τέρατα όπως τον Μίλος Τεόντοσιτς ή τον Νίκολα Γιόκιτς.

Το Top-10

Φίλιπ Πετρούσεφ: 34 πόντοι vs Φινλανδία, προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2025

Μίλος Τεόντοσιτς: 32 πόντοι vs Σλοβενία, ημιτελικός Ευρωμπάσκετ 2009

Νίκολα Γιόκιτς: 32 πόντοι vs Ιταλία, προημιτελικά Ευρωμπάσκετ 2022

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 31 πόντοι vs Ιταλία, Mundobasket 2019

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 31 πόντοι vs Τσεχία, προκριματικά Mundobasket 2019

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 30 πόντοι vs Νότιο Σουδάν, Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: 30 πόντοι vs Λετονία, Ευρωμπάσκετ 2017

Νίκολα Γιόκιτς: 29 πόντοι vs Ελλάδα, προκριματικά Mundobasket 2023

Νίκολα Γιόκιτς: 29 πόντοι vs Ισραήλ, Ευρωμπάσκετ 2022

Νέναντ Κρστιτς: 29 πόντοι vs Φινλανδία, προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2009

Filip Petrušev je sinoć protiv Finske u Helsinkiju odigrao najbolju poentersku partiju u istoriji naše reprezentacije 🇷🇸🔥👏🏻 pic.twitter.com/AzAyxy2gSG — Mozzart Bet (@MozzartBet) February 22, 2025

Ύμνοι Πέσιτς

Η βραδιά άνηκε στον Φιλίπ Πετρούσεφ και μπορεί να αποθεώθηκε από όλους για την επιθετική απόδοση (7/13 διπ., 4/5 τρίποντα) με 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ στη νίκη της Σερβίας επί 105-95, ωστόσο ο προπονητής του, στάθηκε σε άλλο τομέα του παιχνιδιού του.

Ο έμπειρος Σβέτισλαβ Πέσιτς που έχουν δει πολλά τα μάτια του ανά τα χρόνια, έσταξε… μέλι για τον αθλητή του.

«Τι να πω για τον Φίλιπ; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι. Έχει γίνει ένας πολυδιάστατος παίκτης. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ. Αλλά αυτό που θα ήθελαν όλοι, όπως και ο προπονητής του Γιάννης Σφαιρόπουλος, είναι να παίζει τέτοια άμυνα σε κάθε αγώνα.

Μπορεί να το κάνει, έχει ήδη εμπειρία, έχει παίξει πολλά ματς απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Αυτά τα παιχνίδια τον βοηθούν πολύ, όχι μόνο στο να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του, αλλά και στο να βρει την ισορροπία που αναζητά, να είναι καλός τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα και να ελέγχει το παιχνίδι του».